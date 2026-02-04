زێباری لە جنێڤەو: نوێنەرایەتی ژنان لە هەرێم کوردستان لە گشت ئاستیگ وەرەو نوا چوود

شەفەق نيوز- جنێڤ

دیندار زێباری نوینەر حکومەت هەرێم کوردستان لە نەتەوە یەکگرتگەیل، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات کرد کە نوێنەرایەتی ژنەیل لە هەرێم کوردستان پیشکەفتن وەرچەویگ وەخوەی دوینێد، و لە گشت ئاستەیل.

شاند هەرێم کوردستان تەقەلایەیل هەرێم خستە وەردەس ئەرا نواگیریکردن دووچەوەکی و تونوتیژی وەرانوەر ژن وە یاسا و رینمایەیل و دامەزراوەیل تایبەتمەن، ئەوەیش لەناو خول (92)ەم ئەرا دەسەی رێککەفتن لەناوبردن گشت شیوەیل دووچەوەکی وەرانوەر ژن (سيداو)، لە بارەگای نەتەوە یەکگرتگەیل لە جنێڤ سویسرا.

زێباری کە ها پۆست هەمانەگکار تەمەیل ناودەوڵەتی لە هەرێم کوردستان، دووپات کرد کە جیوەجیکردن تەمەیل ناودەوڵەتی لە پلان ماف مرۆڤ (2021–2025) رەسیە ئەرا 62.3% لە ماوەی 2024–2025.

دیاری کرد کە ریژەی جیوەجیکردن وەگورەی دەسەڵاتەیل: جیوەجیکار 87.5%، دادوەری 78.9%، تەشریعی 40.5%، لە وەختیگ تەمەیل ماف ژن رەسیە 35%.

وتیش: نوێنەرانی ژن لە پۆستەیل باڵا بەرزەو بویە، لە سەرۆکایەتی پەرلەمان و3 کابینەی وەزارەتی و یەک پارێزگار، وەگەرد فراوانکردن رۆڵی لە دادوەری.

زێباری دیاری کرد کە ئامادەبوین ژن لە دادوەری بەرزەو بوود: 69 دادوەر لە بنچینەی 263 (26.2%)، و ئەندامەیل یانگەشەکار گشتی 27.8%، و یاریدەر دادوەری 67%.

دووپاتیش کرد کە کۆتای 30% پاڵپشتی لە بەشداریکردن سیاسی کرد: 147 پەرلەمان لە خولەیل، و65 لەلییان سەرۆکایەتی دەسەیل هەمیشەیی کردنە، وەگەرد دەسەیگ ئەرا مقیەتیکردن خانمە کاندیدەیل لە رسواکردن ئەلیکترۆنی.

شاند هەرێم کوردستان لە گفتوگۆ خول (92) ئەرا دەسەی (سيداو) باس گامەیل توانادارکردن ئابووری کرد: بیمە ئەرا 41,953 ژن کاراکار ناوخوەیی و5,239 ژن کاراکار بیگانە، و بەرزەوبوین خانمە ئەندامەیل ژوور بازرگانی ئەرا 239 لە ماوەی 2022–2025.

زێباری باس پشتگیریکردن ژن ئاوای کرد وە قەرز

1,198 خانمە کشاوەرز وە زیاتر لە 9.5 مليار دينار، و دابینکردن 3,873 دەرفەت کار، دووپاتیش کرد کە کڕ پەیوەندیکردن سویەر 119، 12,274 سکاڵا لە 2024 وەرگرد، وەگەرد چارەسەرکردن 1,532 ناکۆکی وەشیوەی دووسانە، و دیاریکردن 9,000 یەکەی نیشتەجیبوین ئەرا ژنەیل بوی ماوا.

هەمیش باس دروسکردن 5 ناوەند شوینگیری ئەرا ئەو ژنەیلە کرد کە تویش تونوتیژی هاتنە ساڵانە خزمەت زیاتر لە 900 ژن کەێد، و دووارە ئامادەکردن 5,530 ژن لە 2019–2025.

لە کۆتایی رووشنایی خستنە بان باوەت ژنەیل ئێزدی: 3,593 رزگاربوی لەناویان 1,212 ژن و1,078 مناڵ، و کلکردن زیاتر لە 1,080 ژن رزگاربوی ئەرا چارەسەری و وەردەوامی پشتگیریکردن دارایی ئەرا زیاتر 3,500 رزگاربوی.