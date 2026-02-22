"زياتر لە 300 هەزار واژە".. كوردستان دەسکەێد وە پڕۆژەیگ ستراتیژی ئەرا ناودەوڵەتیکردن زوان کوردی (وینە)

شەفەق نیوز – هەولێر

حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان کە پڕۆژەیگ وەناو "ناودەوڵەتیکردن زوان کوردی" دەسوەپی کرد، لەناو پێشوازی فەرمی لە هەولێر پایتەخت وە ئامادەبوین شمارەیگ لە وەزیرەیل، ئەکادیمیەیل و توێژەرەیل تایبەت وە شیوەیل زوان وەڕیەو چگ.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: پڕۆژەگە وازکردن چەن پلاتفۆرمیگ ئەلیکترۆنی و بڵاوکردن کتاو و بەرھەمەیل دەسوەپی کرد کە زیاتر لە 300 هەزار واژەی زوان کوردی هاناوی، ئی گامە دیزاین کریاس ئەرا گردن گشت زاراوە و شیوەزارەیل زوان کوردی لە وڵاتەیل جیهان.

وتیش: پڕۆژەگەیش دروسکردن تاقیکردن ناودەوڵەتی ئەرا زوان کوردی وەگورەی بنەمایەیل زانستی رەسەن هاناوی کە پابەند بێگانەیل کورد کە تیەنە ناو هەرێم یا ئارەزوو یایگردن زوان کوردی دیرن، ئەو تاقیکردنەوە ئەرا وەرگردن فۆرم تاقیکردن فەرمی و پەسەنکریای.

فریاد فاضل، سەرپەرشتیار و خاوەن بیرۆکەی پڕۆژەگە، لە وتاریگ وت: "ئی پڕۆژە گامیگ گەورەس لە چوارچبوەی تەقەلایەیل حکومەت هەرێم ئەرا پەرەسەنین و مقیەتیکردن ناسنامەی زوانی." دیاری کرد کە کارەگە وە بنەمای رینمایەیل سەرکردە مەسعود بارزانی و وە فەرمان سەرۆک حکومەت مەسرور بارزانی وەڕیەو چوود، و نویسنگەی سەرۆکی حکومەت ئەرک خەرج دارایی هەڵگرێد.

فاضل دیاریکرد: "ئی پڕۆژە نیەخوازێد زوان کوردی سەرلەنوو پەیا بکەێد، بەڵکم تەقەلای جدییە ئەرا چارەسەرکردن کێشە و گیچەڵەیل زوانی، و گامیگ ستراتیجییە ئەرا گەورەکردن زوان کوردی ئەرا زوانیگ ئەکادیمی و ناودەوڵەتی لە مەیدان جیهانی."