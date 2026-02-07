پزشکیگ لە دهۆک کەفێدە وەر پەلامار چەقوو
شەفەق نيوز- دهۆك
سەرچەوەیگ حکومەتی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا کە پۆستیگ کەفتە وەر پەلامار چەقووکیشان لەناو خەسەخانەیگ لە قەزای ئاکرێ لە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای دهۆک، و هیزە ئەمنیەیل توەنستن تاوانبارەگە دەسگیر بکەن.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کابرایگ چگە ناو بەش فریاکەفتن لە ساعەت دوانزەی دویەچەو، و داوا لە پزشکەگە کرد وەگەردی باێد ئەرا دەیشت خەسەخانەگە، گوایە کەسیگ بیمار هاناو ماشینەگەی و توانای داوەزیان نەیرێد و وەشکین زویوەزوی خوازێد.
وتیش: پزشکەگە وەشیوەی مرۆیی ئەو داوا جیوەجی کرد و روی وەرەو گەڕاژ خەسەخانەگە کرد، و لەورا چەقوو لەلی کیشا و پەلاماری دا.
سەرچەوەگە وتیش: پزشکەگە هاوار کرد و فەرمانبەرەیل خەسەخانە و پولیس ناو خەسەخانە رەسینە دادی، و توەنستن چەقووکیشەگە بگرن، و پزشکەگە قولی زەخمدار بوی، و کابرای پەلاماردەی کەفتە دەس پولیس.
وتیش: لە لێکدانەوەی سەرتایی دەرکەفت کە ئەو کابرا هیچ بیماریگ وەگەردی نەویە، و وەرجە ماوەیگ هاتیەسە خەسەخانە و کادرەیل خەسەخانە راپۆرتیگ لەبانی نویساننە کە ئی کابرا سەرخوەش بویە، و ئیسەیش هاتیە تووڵەی ئەوە بسینێدەو.