‏زانکۆ و پەیمانگەیل کوردستان 57 هەزار خوەنەوار وەرگرن و ئامادەکاری ئەرا ئاڵشتکردن 500 خوەنەوار وەرد بەغدا کەن

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏وەزارەت خوەنین باڵا و لێکۆڵینەوەی زانستی لە حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو شەممە، وازکردن دەر وەرگردن زیاتر لە 57 هەزار دەرچگ قۆناغ دوانزە ساڵ خوەنەوای ئمساڵ راگەیان ئەرا پەیوەست بوین وە زانکۆ و پەیمانگایەیل هەرێم.

‏وەڕێوەبەر گشتی پەروەردە و ساڵنامە لە وەزارەتەگە خەتاب ئەحمەد لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت، "لە ئمساڵ زانکۆیەیل 57 هەزا و 890 خوەنەوار وەرگردن، لە ناویان 42 هەزار و257 دەرچگ بەش زانست، و13 هەزار و828 دەرچگ وێژەیی، و1327 دەرچگ بەش پیشەیی، وەرد 570 خوەنەوار مەکتەوەیل تایوەت و ناودەوڵەتی".

‏ ئاشکرایکرد، "ئمساڵ ئاڵشتبوینیگ لە میکانیزم وەرگردن کرێد، بایەت گشت خوەنەواریگ خاوەن شمارە مۆبایل خوەی بوود، هەمیش نووکاری تەکنیکی ئەرا سیستەم وەرگردن و خوەنەواری خریانەسەروی و نزیکەی ٧١ بەش نوو لە زانکۆیەیل هەرێم وازکریانە.

‏ وەزارەتەگە وەپای قسەکەرەگە رێکەفتن نوویگ واژووکردیە وەرد وەزارەت خوەنین باڵا و لێکۆڵینەوەی زانستی حکومەت فیدڕاڵی، کە ئاڵشتکردن 500 کورسی خوەنستن خۆرایی لەناوەین هەردووگ لا، وە 100 کورسی خوەنەواری باڵا (دکتۆرا و ماجستەر)، و 100 کورسی بەکالۆریۆس پزیشکی 100 کورسی ئەندازیاری و وەهەمان شیوە ئەرا بەشەیل بەکالۆریۆس خوەنەواری زانستە مرۆڤایەتیەل و پەیمانگایەیل.

