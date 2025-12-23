زانکۆی سلێمانی یاد دەرچگەیل بەش راگەیانن کەێد و ئامار دەسکەفتەیلی لە ساڵ 2003 خەێدە روی
شەفەق نیوز - سلێمانی
ئمڕوو سێشەممە، زانکۆی سلێمانی میوانداری مەراسیمیگ ئەکادیمی تایبەت کرد کە وەلایەن بەش راگەیانن رێکخریابوی، مەراسیمەگە وە ئامادەبوین شمارەی وەرچەویگ ئەکادیمیەیل، خوەنەوارەیل و ڕاگەیاندنکارەیل وەڕیوەچی، جویر دووپاتکردن لەبان رۆل دامەزراوەیل زانستی لە رەسانن کادیر شارەزا ئەرا خزمەتکردن کۆمەڵگە.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز کە لە ئاهەنگەگە ئامادەبوی راگەیان، سەرۆک بەش راگەیانن، کاوە عزەدین لە وتاریگ دیدگا و پەیام ئەکادیمی بەشەگەی خسە روی و دووپاتکرد پێشینەیل کارەیلیان بریتییە لە بونیادنان کەسایەتی خوەنەوارەیل لە روی زانستی و پیشەیی، تا بتوانن وە کارامەیی تێکەڵ وە بازاڕ کار راگەیانن بوون.
وتیش، بەشەیل ئاهەنگەگە جوراوجویر بوی، لەناوەین پێشکەشکردن موسیقا و گورانی کە تیپ مۆسیقا لە کۆلێژ هونەر ـ بەش مۆسیقا پێشکەشی کردن، وەرد نمایشەیل هونەری و گورانی و هەڵپەرکی فۆلکلۆری خوەنەوارەیل بەش راگەیانن، کەشیگ پڕ جۆش و خرۆش وەخشیە ئاهەنگەگە.
هەر وەپای زانیارییەیل پەیامنێر شەفەق نیوز، لە مەراسیمەگەدا فیلمیگ دۆکیۆمێنتاری دەربارەی دەرچگەیل بەشەگە نمایش کریا کە ئیرنگە لە دەزگا میدیاییەیل کار کەن، دواتریش گفتوگوو ڕاستەوخۆ وەرد مامۆستا دێرینەیل و دامەزرێنەرەیل بەشەگە ئەنجام دریا و لە کۆتایی جویر وەفایگ ئەرا شەکەتیان رێز لەلیان نریا.
لە کۆتایی چالاکیەگە، رێزلێنان وەخشریایە شمارەیگ ماموسا کە پێشەنگ بەشەگەن، ئەرا تەقەلایەیل ئەکادیمیان و خزمەتکردن وەردەوامیان لە دروسکردن رۆلەیل.
لەلایگ ترەک ئاهەنگەگە سەرۆک بەش راگەیانن چەن ئاماریگ بڵاوکرد، لە گرنگترینیان شمارەی خوەەوارەیل شەوەکی و ئیواران رەسێدە 111 خوەنەوار لە هەردوو رەگەز.
وەپایئامارەیل، شمارەی ئەو خوەنەوارەیلە لە بەش راگەیانن ـ قۆناغ بەکالۆریۆس دەرچگنە لە ساڵ2003 تا ساڵ 2024 نزیکەی 1325 دەرچگە.
لەباوەت خوەنین باڵا زیاتر لە 100 بڕوانامەی ماستەر و 40 بڕوانامەی دکتۆرا لە پسپۆڕییە جیاوازەیل راگەیانن وەخشریانە، ئیرنگە 25 خوەنەوار ماستەر و 11 خوەنەوار دکتۆرا وەردەوامن لە خوەنین.
جی باسە، بەرنامەی دکتۆرا لەی بەشە وە سیستەم Split Site (شوین هاوبەش) وەڕیووەچوود، ئیەش جویر ئەقەلایگ ئەوزەڵداین پڕۆگرامەیل و بەهێزکردن هەماهەنگی زانستی وەرد ناوەندە جیهانییەیل.