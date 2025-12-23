‏زانکۆی سلێمانی یاد دەرچگەیل بەش راگەیانن کەێد و ئامار دەسکەفتەیلی لە ساڵ 2003 خەێدە روی

شەفەق نیوز - سلێمانی

‏ئمڕوو سێشەممە، زانکۆی سلێمانی میوانداری مەراسیمیگ ئەکادیمی تایبەت کرد کە وەلایەن بەش راگەیانن رێکخریابوی، مەراسیمەگە وە ئامادەبوین شمارەی وەرچەویگ ئەکادیمیەیل، خوەنەوارەیل و ڕاگەیاندنکارەیل وەڕیوەچی، جویر دووپاتکردن لەبان رۆل دامەزراوەیل زانستی لە رەسانن کادیر شارەزا ئەرا خزمەتکردن کۆمەڵگە.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز کە لە ئاهەنگەگە ئامادەبوی راگەیان، سەرۆک بەش راگەیانن، کاوە عزەدین لە وتاریگ دیدگا و پەیام ئەکادیمی بەشەگەی خسە روی و دووپاتکرد پێشینەیل کارەیلیان بریتییە لە بونیادنان کەسایەتی خوەنەوارەیل لە روی زانستی و پیشەیی، تا بتوانن وە کارامەیی تێکەڵ وە بازاڕ کار راگەیانن بوون.

‏وتیش، بەشەیل ئاهەنگەگە جوراوجویر بوی، لەناوەین پێشکەشکردن موسیقا و گورانی کە تیپ مۆسیقا لە کۆلێژ هونەر ـ بەش مۆسیقا پێشکەشی کردن، وەرد نمایشەیل هونەری و گورانی و هەڵپەرکی فۆلکلۆری خوەنەوارەیل بەش راگەیانن، کەشیگ پڕ جۆش و خرۆش وەخشیە ئاهەنگەگە.

‏هەر وەپای زانیارییەیل پەیامنێر شەفەق نیوز، لە مەراسیمەگەدا فیلمیگ دۆکیۆمێنتاری دەربارەی دەرچگەیل بەشەگە نمایش کریا کە ئیرنگە لە دەزگا میدیاییەیل کار کەن، دواتریش گفتوگوو ڕاستەوخۆ وەرد مامۆستا دێرینەیل و دامەزرێنەرەیل بەشەگە ئەنجام دریا و لە کۆتایی جویر وەفایگ ئەرا شەکەتیان رێز لەلیان نریا.

‏ لە کۆتایی چالاکیەگە، رێزلێنان وەخشریایە شمارەیگ ماموسا کە پێشەنگ بەشەگەن، ئەرا تەقەلایەیل ئەکادیمیان و خزمەتکردن وەردەوامیان لە دروسکردن رۆلەیل.

‏لەلایگ ترەک ئاهەنگەگە سەرۆک بەش راگەیانن چەن ئاماریگ بڵاوکرد، لە گرنگترینیان شمارەی خوەەوارەیل شەوەکی و ئیواران رەسێدە 111 خوەنەوار لە هەردوو رەگەز.

‏وەپایئامارەیل، شمارەی ئەو خوەنەوارەیلە لە بەش راگەیانن ـ قۆناغ بەکالۆریۆس دەرچگنە لە ساڵ2003 تا ساڵ 2024 نزیکەی 1325 دەرچگە.

‏لەباوەت خوەنین باڵا زیاتر لە 100 بڕوانامەی ماستەر و 40 بڕوانامەی دکتۆرا لە پسپۆڕییە جیاوازەیل راگەیانن وەخشریانە، ئیرنگە 25 خوەنەوار ماستەر و 11 خوەنەوار دکتۆرا وەردەوامن لە خوەنین.

‏جی باسە، بەرنامەی دکتۆرا لەی بەشە وە سیستەم Split Site (شوین هاوبەش) وەڕیووەچوود، ئیەش جویر ئەقەلایگ ئەوزەڵداین پڕۆگرامەیل و بەهێزکردن هەماهەنگی زانستی وەرد ناوەندە جیهانییەیل.

