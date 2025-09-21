زاخۆ: 100 کۆمپانیا لە یەکمین پێشانگای بارزگانی ئامادەبوین توومارکردن (وینە)

شەفەق نیوز ـ دهۆک

زیاتر لە 100 کۆمپانیای وڵاتە جیاوازەیل، ئمڕوو یەکشەممە ئامادەبوین توومارکردن لە یەکەمین پێشانگایگ بازرگانی لەی جویرە لە شار زاخۆ لە پارێزگای دهۆک.

ئیدارەی سەروەخۆەی زاخۆ لە هەرێم کوردستانکارەیل پێشانگاگە وازکرد ـ کە ماوەی چوار رووژ وەردەوامە ـ وە ئامادەبوین سەرۆک حکومەت هەرێم مەسروور بارزانی.

سەرۆک وتاق بازرگانی و پیشەسازی زاخۆ عەبدوللەتیف عوسمان وت "ئامانج لە پێشانگاگە بریتیە لە چالاکی جموجویل بازرگانی و ئابووری و ئەوزەڵداین گەشتووگوزار لە شارەگە".

عوسمان دیاریکرد،"زاخۆ شوینیگ ستراتیژیی گرنگە کەفێدە سێگۆشەی سنوور ناوەین عراق و تورکیا و سوریا، وەرد هەبوین دەروازەی ئیبراهیم خەلیل سنووری وەرد تورکیا کە گرنگی بازرگانی گەپیگ دیرێد".

ئاشکرایکرد "زیاتر لە 100 کۆمپانیا لە وڵاتە جیاوازەیل جەهان بەشداران لەیە، بەرهەمیل جیاواز نمایش کەن کە پێکتێد لە مادەیل خوەراکی و بینا و ماشین، وەرد بەشداری کۆمپانیایەیل تایوەت وە کەرت گەشتوگوزار".

وتیش، "پێشانگاگە بەشدارە لە دابینکردن دەرفەت کار نوو ئەرا گەنجەیل شارەگە، وەرد چالاکی لە کەرت گەشتوگوزار، وە تایوەت کە زاخۆ پە لە شوینەیل گەشتوگوزاری گرنگ".