‏کەرکوک.. لافاو پاسەوانیگ ئەمنی برد و تیمەیل رزگارکردن مینەی تەرمەگەی کەن

‏شەفەق نیوز- کەرکووک

‏وەڕێوەبەر ناحیەی لەیلان لە کەرکوک، "محەمەد وەیس موسەوی"، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان شەپوولیگ لافاو دایەس ناوچەگە لە خوەرهەڵات پارێزگاگە و ماتۆڕسکیلیگ بڕد کە پاسەوانیگ ئەمنی لەبانی بوی و لە کۆمپانیاییگ کەرت تایبەت چینی کار کردیە، دیاریکرد، تیمەیل رزگارکردن خەریک مینەکردن تەرمەگەن.

‏موسەوی لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "لافاوەگە لە دوو رێ سەرەکییەوە تێدە ناو ناحیەگە، یەکیان لە کویەی بسوەرە و ئەوەکە لە ئاوای مەحموودیە، یەیش بویە مدوو رەسین ئاو وەرەو ناو شەقامەیل و زەوییەیل دەور ماڵەیل لە ئاوای ترجێل، کە پاسەوانیگ و ماتۆڕسکیلەگەی بردگە".

‏وتیش؛ تیمەیل فریاکەفتن ناوخوەیی دەس کردنە وە کارەیل رزگارکردن و چەودێریکردن مەیدانی ئەرا هەڵسەنگانن زەردەیل و دابینکردن بیوەیی ئەرا ئەو ناوچەیلە کە فرەتر کاریگەر بوین، لە وەختیگ تیمەیل وەرگری شارستانی ئیرنگە پەسا مینەی تەرم پاسەوانە کەن.

‏وەپای قسەی وەرپرسەگە، ناحیەی لەیلان کاریگەری گەپ لە لافاوەگە وەخوەی دییە لە ئەنجام واران رفت لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە واریە، بویەس مدوو بەرزەوبوین ئاست ئاو لە ناو دووڵ و شەقامەیل، یەیش هەوەجە وە جویلەی زویوەزوی لایەنەیل خزمەتگوزاری دیرێد ئەرا دویرەوخستن رخداری لەبان دانشتگەیل و ماڵ و سامانیان.

