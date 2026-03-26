کەرکوک.. لافاو پاسەوانیگ ئەمنی برد و تیمەیل رزگارکردن مینەی تەرمەگەی کەن
شەفەق نیوز- کەرکووک
وەڕێوەبەر ناحیەی لەیلان لە کەرکوک، "محەمەد وەیس موسەوی"، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان شەپوولیگ لافاو دایەس ناوچەگە لە خوەرهەڵات پارێزگاگە و ماتۆڕسکیلیگ بڕد کە پاسەوانیگ ئەمنی لەبانی بوی و لە کۆمپانیاییگ کەرت تایبەت چینی کار کردیە، دیاریکرد، تیمەیل رزگارکردن خەریک مینەکردن تەرمەگەن.
موسەوی لە لێدوانیگ ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "لافاوەگە لە دوو رێ سەرەکییەوە تێدە ناو ناحیەگە، یەکیان لە کویەی بسوەرە و ئەوەکە لە ئاوای مەحموودیە، یەیش بویە مدوو رەسین ئاو وەرەو ناو شەقامەیل و زەوییەیل دەور ماڵەیل لە ئاوای ترجێل، کە پاسەوانیگ و ماتۆڕسکیلەگەی بردگە".
وتیش؛ تیمەیل فریاکەفتن ناوخوەیی دەس کردنە وە کارەیل رزگارکردن و چەودێریکردن مەیدانی ئەرا هەڵسەنگانن زەردەیل و دابینکردن بیوەیی ئەرا ئەو ناوچەیلە کە فرەتر کاریگەر بوین، لە وەختیگ تیمەیل وەرگری شارستانی ئیرنگە پەسا مینەی تەرم پاسەوانە کەن.
وەپای قسەی وەرپرسەگە، ناحیەی لەیلان کاریگەری گەپ لە لافاوەگە وەخوەی دییە لە ئەنجام واران رفت لە ماوەی رووژەیل گوزەشتە واریە، بویەس مدوو بەرزەوبوین ئاست ئاو لە ناو دووڵ و شەقامەیل، یەیش هەوەجە وە جویلەی زویوەزوی لایەنەیل خزمەتگوزاری دیرێد ئەرا دویرەوخستن رخداری لەبان دانشتگەیل و ماڵ و سامانیان.