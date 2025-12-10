‏کەرکوک.. پزیشک دادوەری تەرم مناڵیگ وەرگرد کە لافاو واران بردیەسێ

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ لە فەرمانگەی پزیشک دادوەری خەستەخانەی ئازادی کەرکوک، شەو سێشەممە لەبان چوارشەممە، خەوەردا لە رەسین تەرم مناڵیگ لەدویای ئەوەگگیان لەدەسدەێد وە نقومبین وە مدوو ئەو لافاوە ناوچەیل باشوور خوەرهەڵات پارێزگاگە گردیەسەوەر.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "بنکەی پۆلیس لەیلان تەرم مناڵیگ وەناو بەیار عیسا یوسف هەفت ساڵان ئەرا پزیشک دادوەری کلکردیە، کە خوەنەوارە و دانشتگ ئاوای فرقان سەر وە ناحیەی لەیلانە".

‏وتیش "رویداوەگە لەناو ئاای فرقان رویدایە کە ئاو واران ماڵیەسێ لە ئەنجام ئەوەگ وە شیوەی لەناوکاوی بەرزەوبوی لە ناوچەگە، وەرجە ئەوەگ وەلایەن هاوڵاتیەیل و هێزەیل پۆلیس پەیابکرێد".

‏سەرچەوەگە دیاریکرد "تەرم مناڵەگە بریاسە پزیشک دادوەری ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی، ئامادەکردنی ئەرا رادەسکردنی وە کەسوکارەگەی لەدویای ئەنجامداین وشکنین و راپۆرتەیل پێویست".

‏ماوەی دوو رووژە ناوچە جیاوازەیل کەرکوۆ شەپوولیگ لافاووەخوەی دیە کە زەرد گیانی و مادی رەسانییە، وەگەرد وەردەوامی تەقەلای تیم وەرگیری شارستانی و پۆلیس ناوخوەی لە ئۆپراسیۆنەیل قورتارکردن و دراوردن.

