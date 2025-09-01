کەرکوک.. زەخمداری خاوەن نویسنگەی ئاڵشتکردن پویل وە پەلاماریگ چەکدار و پەیاکردن مناڵیگ کوورپە

كەركوك – شەفەق نيوز

سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکوک، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە زەخمداربوین خاوەن نویسینگەیگ ئاڵشتگردن پویل وە پەلاماریگ دزیکردن، و هیزەیل ئەمنی مناڵیگ کوورپە نزیک زانکۆی کەرکوک پەیا کردن.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چەکداریگ نەناسیای، شەوەکی ئمڕوو، پەلامار دوکانیگ هن ئاڵشتکردن پویل لە گەڕەک واستی ناوڕاس کەرکوک دا، کە زەخمدار خاوەنەگەی کرد، و بڕیگ پویل لەلی دزیە و وەرەو شوین نادیاریگ وایە.

وتیش: پولیس کەرکوک لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کرد ئەرا وەشوینکەفتن ناوانبارەگە، و زەخمدارەگە ئەرا خەسەخانەی کەرکوک بریا و تەندروسیی جیگیرە.

لەلاییگ ترەک، سەرچەوەیگ پزشکی وت: مەفرەزەیل پولیس مناڵیگ کوورپە پەیا کردن نزیک زانکۆی کەرکوک فڕە دریاوێد، وتیش: مناڵەگە ئەرا خەسەخانەی گشتی کەرکوک بریا، و تەندروسیی خاسە.