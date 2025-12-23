‏کەرکوک دەوام فەرمی سوو ئەرا مەسیحیەیل کەێدە پشوو

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏پارێزگار کەرکوک رێبوار تەها، بڕیاردا دەوام فەرمی سوو چوارشەممە ئەرا فەرمانبەرەیل مەسیحی پشووی فەزمی بوود وەبوونەی لەداڵگبوین مەسیح.

‏نویسینگەی راگەیانن لە بەیاننامەیگ، ئمڕوو سێشەممە، دەرچگە راگەیان "پارێزگار کەرکوک رێبوار تەها، بڕیاردا وە پشووی فەزمی دەوام سوو چوارشەممە 24 کانوون یەکەم 2025 ئەرا فەرمانبەرەیل مەسیحی گشت فەرمانگەیل پارێزگاگە، وەبوونەی جەژن لە داڵگبوین حەزرەت مەسیح".

‏ئاشکرایکرد "رووژ پەنجشەممەی بانان پشووی فەرمیە ئەرا گشت فەرمانبەرەیل پارێزگاگە، وە پشت بەسان وە بڕیار ئەنجومەن وەزیرەیل، ئاهەنگکردن ئەرا بوونەگە.

