کەرکوک.. دوو تاوان جیا و کابرایگ وە مدوو دەمەقاڵیگ خێزانی کوشێد

شەفەق نیوز ــ کەرکوک

سەرچەوەیگ پزیشکی لە پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە کوشیان دوو مەدەنی لە دوو رویداو جیا لە ناوچە جیاوازەیل پارێزگاگە.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "لە رویداو یەکەم کە لە ئاوای پەڵکانە سەر وە ناحیەی لەیلان باشوور خوەرهەڵات کەرکوک رویدایە، تەرم پیایگ لەناو ماشینەگەی پەیاکریاس، باوجی لە دویەم رویداو لە ناوچەی بەتانە لە قەزای دبس بویە".

وتیش؛ "وەپای زانیاری سەرەتایەیل هەردوگ تاوانەگە تاوانکارین" وتیش "دەزگا ئەمنیەیل ئاسەوار دەسدرویژی لەشوین ئەنجامدان هەردووگ رویداوەگە پەیاکردنە، کە نیشان دەێد ئەرا وەردەوردەو و مەرافە".

سەرچەوەگە دیاریکرد "پۆلیس دەسکردیە وە لێکۆڵینەوەی خەسیگ، کارکەێد ئەرا ئاشکراکردن چۆنیەتی هەردوگ رویداو و دیاریکردن لایەنەیل ئەنجامدەر".

لە رویداویگ جیا، پیایگ لە کویچیەی حەی عەسکەری سەر وە ناحیەی رەیاز باشوور کەرکوک کوشیا وە گولەیگ وە لایەن براگەی وە مدوو گیچەل لەبان زەوی و بەرهەم کشاوەرزی.

سەرچەوەیگ ئەمنی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "کوشیاگە ناوی تەها ئەحمەد سەلیمە، و تەمەنی 40 ساڵانە، لەدویای کلکردنی ئەرا خەستەخانە گیان لەدەسدا".

وتیش ؛"تاوانبار لە دەزگایگ ئەمنی عراقی کارکەێد، و لەدویای ئەنجامداین تاوانەگە وایە، و پۆلیس دەسکردیە وە لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە و مینەکردنی".