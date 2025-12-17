کەرکوک ئاهەنگ رووژ ئاڵای کوردستان کەێد.. وینە

2025-12-17T11:27:39+00:00

شەفەق نيوز- كەركوك 

پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، ئاهەنگ وە رووژ ئاڵای کوردستان کرد، ئەوەیش وە چالاکیەیلیگ لەناو بڕیگ لە مەکتەوەیل و دامەزراوەیل پەروەردەیی، وە بەشداریکردن فراوانیگ لە کادرەیل خوەنەواری و پەروەردەیی، لەناو کەشوهەوای نیشتمانی کە واتەیل شانازیکردن وە ناسنامەی نەتەوەیی و میرات کەلتووری گەل کورد نشان دا.

کامەران عەلی وەڕیەوبەر بەش خوەنەواری کوردی لە پەروەردەی کەرکوک ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئاهەنگ رووژ ئاڵای کوردستان ئەرا دووپاتکردن لە گرنگی هیمایەیل نیشتمانی تیەێد لە پاڵپشتیکردنی رووحیەت دڵسووزی و ناسنامە لەلای خوەنەوارەیل، دیاری کرد کە وەڕیەوبەرایەتیەگە رکدار بوی لە ئاهەنگسازین وەی بوونە و رێکخستن چالاکیەیل پەروەردەیی و رووشنهویری هەمەڕەنگ لەناو مەکتەوەیل.

  وتیش: دامەزراوەیل پەروەردەیی رۆڵیگ گرنگ رانن لە پتەوکردن بنەمایەیل وەیەکەوژیان و برایەتی ناوەین گشت پیکاتەیل پارێزگای کەرکوک، دووپاتیش کرد کە ئاڵای کوردی هیمای یەکێتی و میژوو هاوبەشە، نەک ئەرا یەک تەنیا چینە.

لەلای خوەییش، نوینەر مامووستایەیل کوردستان، کەمال شەریف ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: رووژ پەرچەم کوردستان بوونەیگ نیشتمانی گرنگە لەناوی یاد ئەو قوربانیەیلە کەیمن کە گەل کورد لە سەردەمەیل جیاجیا لە میژوو خوەی پیشکەش کردگە، وتیش: بەرزەوکردن ئاڵا واتەیل خوەیڕاگری و ناسنامە و خەبات ئەرا مافەیل نشان دەێد.

 شەریف دووپاتیش کرد لە گرنگی پاڵپشتیکردن پرس پەروەردەیی و فێرکاری، و دابینکردن ژینگەی گونجیاگ ئەرا خوەنەوار و مامووستایەیل، دیاری کرد کە ئیجویر بوونەیلیگ دەسمیەتی دەن لە پاڵپشتیکردنی هوشیاری نیشتمانی و کەلتووری لەلای گەلەیل نوو، و پشتگیری لە ئەرزشەیل رێزگردن وەرانوەری و هەمەڕەنگی کەلتووری لە پارێزگای کەرکوک کەێد.

