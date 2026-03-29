ری کویەی گارە لەژیر وەفر دەرچوود.. وینە

وەرپرس راگەیانن فەرمانگەی چەودیاریکردن ریوبان و پیەڵەیل لە دهۆک، ئمڕوو یەکشەممە، باس لە وازکردن ری کویەی گارە لە باکوور پارێزگاگە کرد، دویای ئەوەگ وە مدوو وارین وەفر بەسیاوێد.

کەمال محمد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل فەرمانگەگە توەنستن وەفرەگە لاوەن و ئەو ریە واز بکەن کە درویژیی 16 کیلۆمەترە و رەسێدە لویتکەی کویە.

وتیش: شەپوول وەفروارین لە شەو جمعەو هاوەخت وەرد وارانیگ رفت کە پارێزگاگە وەخوەی دی دەسوەپی کرد، و دیاری کرد کە کوڵوفتی وەفرەگە لەبان ریەگە رەسیە نزیکەی 25 سانتیمەتر.