ری کویەی گارە لەژیر وەفر دەرچوود.. وینە

2026-03-29T10:56:15+00:00

شەفەق نیوز - دهۆک

وەرپرس راگەیانن فەرمانگەی چەودیاریکردن ریوبان و پیەڵەیل لە دهۆک، ئمڕوو یەکشەممە، باس لە وازکردن ری کویەی گارە لە باکوور پارێزگاگە کرد، دویای ئەوەگ وە مدوو وارین وەفر بەسیاوێد.

کەمال محمد ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: تیمەیل فەرمانگەگە توەنستن وەفرەگە لاوەن و ئەو ریە واز بکەن کە درویژیی 16 کیلۆمەترە و رەسێدە لویتکەی کویە.

وتیش: شەپوول وەفروارین لە شەو جمعەو هاوەخت وەرد وارانیگ رفت کە پارێزگاگە وەخوەی دی دەسوەپی کرد، و دیاری کرد کە کوڵوفتی وەفرەگە لەبان ریەگە رەسیە نزیکەی 25 سانتیمەتر.

