گرژییە ئەمنییەيل لە سلێمانی پەرەسینن وەگەرد باس لە پەلاماریگ فڕۆکەی بێفڕۆکەوان لە نزیک ماڵ تاڵەبان

وەچەودیەیلیگ ئمڕوو جمعە خەوەردان کە ستوین دویکەڵ لە نزیک ماڵ بافڵ تاڵەبانی، سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان، لە شار سلێمانی بەرزەو بویە، یەیش لەوەختیگ کە باس لە پەلامار فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان لەبان شوینەگە کریەێد.

وەچەودیەیل ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتن: دویکەڵ لە دەورگرد شوینەگەو دیار بویە، وەبی هیچ دووپاتکردنیگ فەرمی و هیچ قسەیگ لە سەرچوە ئەمنییەیلەو.

ئی پیشهاتە لە وەختیگ کە گرژییە ئەمنییەیل لە سلێمانی بەرزەو بوینە، ئەوەسش دویای ئەو ئۆپەراسیۆنەیل هێزە ئەمنییە هاوبەشەیلە سەر وە یەکێتی و ئاسایش سلێمانی دژ سەرۆکی بەرەی گەل، لاهور شێخ جەنگی و پاسەوانەیلی. ئۆپەراسیۆنەگە کە لە چەن ساعەتیگ گوزەشتە تەقەکردن وەردەوامیگ وەخوەی دی

لەلای خوەییش هەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگار سلێمانی داوای گرنگی و چارەسەرکردن ناکۆکییەیل کرد وە گفتوگۆ و ئاشتەوایی.

لە نویسیاییگ پارێزگار کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز لەناوی هات: ململانێ و رویوەڕویبوین هیچ کێشەیگ چارەسەر نیەکەێد، بەڵک ئاڵووزتریەو کەێد، داوا لە گشت لایەنەیل کرد هاوکار بوون ئەرا کۆتاییهاوردن وەی رەوش ئیسە وە شیوەیگ کە مقیەتی لە ئاسایش و ئارامی بکەێد، و دڵنیایی لە مقیەتیکردن هاووڵاتیەیل و دڵنیابوین لە بیوەیی گشتییان".