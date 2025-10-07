رێککەفتن ئاگربەسی ناوەین هیزەیل حکومەتی سوریا و هەسەدە

شەفەق نيوز- دیمەشق

لیوا مورهەف ئەبو قەسڕە وەزیر وەرگری سوریا، ئمڕوو سێشەممە، رێککەفتن ئاگربەسی ناوەین هیزەیل حکومەتی و هەسەدە راگەیان.

ئەبو پێی لەبان ئێکس نویسان: وەرجە کەمیگ چەوم کەفتە مەزڵوم عەبدی لە دیمەشق پایتەخت، و رێککەفتیمن لەبان ئاگربەسی گشتگیر لە باکوور و باکوور خوەرھەڵات سوریا، وەمەرجیگ هەر ئیرنگە دەسوەپی بکەێد.

وەرجەیە، گردەوبوین شاند ئیدارەی خوەیەتی و هەسەدە وەگەرد حکومەت وەختانەی سوریا دەسوەپی کرد، دویای رووژیگ لە تەقەکردن و جەنگ خویناوی ناوەین هەردوگ لایەن، وەگورەی پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز.

پەیامنێرمان وتیش: مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هیزەیل هەسەدە وەگەرد هاوسەرۆک کەسەی پەیوەندیەیل دەرەکی ئیدارەی خوەیەتی ئیلهام ئەحمەد و ئەندام فەرماندەیی گشتی یەپەژە رۆژهەڵات عەفرین، شەوەکی ئمڕوو رەسینە دیمەشق.