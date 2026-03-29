"پەرەسەنینیگ رخدارە".. سەرۆکایەتی پەرلەمان عراق شەرمەزار پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی کەێد

سەرۆکایەتی ئەنجومەن نوێنەرەیل عراقی، ئیوارەی ئمڕوو یەکشەممە، پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان و دامەزراوە حکومی و مەدەنییەیل لە پارێزگای دهۆک شەرمەزار کرد، و دووپات کرد کە پەلامارەگە وە "پەرەسەنینیگ رخدار" لە رەوش ئەمنی دریەێدە قەڵەم.

سەرۆکایەتی ئەنجومەن نوێنەرەیل لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز باس کرد: "پەلاماردان ماڵ سەرۆک هەرێم کوردستان و هەرلیوا پەلاماردان دامەزراوە حکومی و مەدەنییەیل لە پارێزگای دهۆک شەرمەزار کەیمن و رەتی کەیمن".

وتیش: "ئی پەلامارە وە پەرەسەنینیگ رخدار لە رەوش ئەمنی دریەێدە قەڵەم، و کاریگ شەرمەزارکریاگە و وە هۊچ شیوەیگ نیەچوودە خزمەت بەرژەوەندی وڵاتەگە".

سەرۆکایەتی ئەنجومەن نوێنەرەیل لە بەیاننامەگەی داوا لە "لایەنە پەیوەندیدارەیل کرد ریکارەیل خوازیاگ و یاسایی وەجی بارن ئەرا نواگیریکردن لە سڕبردن وڵاتەگە وەرەو رمیان ئەمنی و سیاسی رخبار".

رویداو پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان، دۊکە شەممە، شەپوولیگ فراوان لە شەرمەزارکردن لەلایەن هیزەیل سیاسی و کەسایەتییە فەرمی و ناودەوڵەتییەیلەو دروس کرد، کە پەلامارەگە وە پەرەسەنینیگ رخدار و دەسدرویژییگ رەتکریاگ دانە قەڵەم، وەگەرد داواکاریەیل زویوەزوی ئەرا ئاشکراکردن لایەنە جیوەجیکارەیل و پرسیارکردن لەلیان و نواگیریکردن دووارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.