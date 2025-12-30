ریبەر پەکەکە داوا لە ئەنقەرە کەێد رێککەفتن ناوەین دیمەشق و هەسەدە ئاسان بکەێد

شەفەق نيوز- ئەنقەرە

عەبدولڵا ئۆجەلان ریبەر پارت کرێکاران کوردستان، کە یە 26 ساڵە زیندانە، ئمڕوو سێشەممە، داوا لە ئەنقەرە کرد رەسین ئەرا رێککەفتن ناوەین دیمەشق و هەسەدە ئاسان بکەێد، ئەوەیش لە پەیامیگ کە وەدەس پارت یەکسانی و دیموکراتی گەلەیل تورکی لایەنگر کورد کلی کرد، وەگورەی "فرانس پرێس".

عەبدولڵا ئۆجەلان لە پەیامیگ نویسیای لە رووژ 30 كانون یەکەم وت: گرنگە تورکیا رۆڵیگ ئاسانکاری و بیناکەر لە گفتوگۆ لەی پرسە بڕانێد.

دووپاتیش کرد کە ئی کارە فرە گرنگە ئەرا ئاشتەوایی هەرێمی و پاڵپشتیکردن بیوەیی ناوخۆیی.

وەرجەیە، مەزڵوم عەبدی فەرماندەی هەسەدە دووپات کرد لە پابەندبوینی وە زویکردن لە تیکەڵابوین هیزەیلی لەناو دامودەزگایەیل سوریا، ئەوەیش لە پەیوەندییگ تەلەفۆنی وەگەرد کلکریای ئەمریکا ئەرا سوریا تۆماس باراک ئەرا باسکردن لەو گردەوبوینە لەلایەن ئەحمەد شەرع سەرۆک سوریا لە ماڵ چەرمگ.

بڕیار بوی عەبدی لەی چوارچیوە سەردان دیمەشق بکەێد، وەلێ هەسەدە دویای ئەوە دویاخستن سەردانەگە راگەیان کە وت لەوەر مدووەیل تەکنیکی بویە، وە مەرجیگ دویای ئەوە مەوقەی نوویگ ئەرای دیاری بکریەێد.