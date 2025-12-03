ريگاس لە هەولێرەو: ئەوەسا کار کەیمن ئەرا نواگیریکردن میلیشیایەیل لە شکانن ئارامی لە عراق

شەفق نيوز- هەولێر

مایکڵ ریگاس جیگر وەزیر دەیشت ئەمریکا، ئمڕوو چوارشەممە، دووپات لە کارکردن وڵاتەگەی کرد وەگەرد هاوبەشەیل عراقی ئەرا نواگیریکردن میلیشیایەیل لە شکانن ئارامی وڵاتەگە، و دیاری کرد کە وازکردن کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر بەڵگەی پەیوەندیەیل خاسە وەگەرد کوردستان.

ریگاس لە وازکردن بینای نوو کونسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر وە ئامادەبوین ئاژانس شەفەق نیوز وت: داوا لە هاوبەشەیلمان کەیمن کار بکەن وەیەکەو ئەرا نواگیریکردن میلیشیایەیل ئیرانی ناو عراق لە شکانن ئارامی و سەروەری عراق.

وتیش: ئەمریکا ئەوەسا لە نزیکەوە کار کەێد وەرد هاوبەشەیل عراقی ئەرا مقیەتیکردن سەروەری عراق و شکانن تیرۆر، دیاری کرد کە بویین هەرێم کوردستانیگ هازدار پشتگیری بنەڕەتیە ئەرا پەیوەندیەیل ئەمریکا وەرد عراقەو.

وتیش: شانازی کەم وە وازکردن ئی کونسوڵخانە لە هەولێر، و سوپاس فرەیگ لە گەل هەرێم کوردستان کەم ئەرا دیاریکردن ئی پارچە زەویە ئەرا کونسوڵخانەی ئیمە، و یەیش ئەندازیاری ئەمریکی و رووحیەت نووەوکردن لەناوی نشان دەێد.

دیاری کرد ئی کونسوڵخانە هەر تەنیا بیانیگ نییە، بەڵکم بەڵگەیل پەیوەندیەیل خاسە ناوەین هەرێم کوردستان و ئەمریکا، وتیش: بەرهەکارەیل ئەمریکی سەکوویگ لەناو ئی کونسوڵخانە دابین کردن ئەرا فراوانکردن بەرژەوەنیەیل ئەمریکاڕد، یەیش نیشانەی عراقیگ ئارام و بەرژەوەنیەیل هاوبەش دەێد.

وتیش: ئەمریکا پابەندە وە کارکردن وەگەرد هاوبەشەیل عراقی و لەناوبردن تیرۆر و خاسەوکردن ئارامی هەرێمی و پاڵپشتیکردن پەیوەندییەیل ئابووری ناوەینمان.

هەمیش وت: سوپاس لە هەرێم کوردستان عراق کەیمن ئەرا مقیەتیکردن بەرژەوەنیەیل ئەمریکی، و هەرێم رۆڵیگ داشت لە وازکردن کڕ لویلەی نەفت ناوەین عراق و تورکیاڕ کە کەفێدە بەرژەوەنی کۆمپانیایەیل ئەمریکی، و یەیش بەرژەوەنی هاوبەش ئەرا عراق و هەرێم کوردستان و ئەمریکایش دیرێد.