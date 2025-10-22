‏پەروەردەی کوردستان پشوو مەکتەوەی تایوەت وە هەڵوژاردن دیاریکرد

2025-10-22T14:34:07+00:00

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏وەزارەت پەروەردەی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، بڕوار پشوو مەکتەوەیل تایوەت وە وەڕیوەچگن هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق دیاریکرد.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وە مدوو وەڕیوەچگن هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق، بڕیارە دەوام فەرمی مەکتەوەیل لە 6 تشرین دویەم ئایندە تا 11 هەمان مانگ پشوو بوود و لە 12 دەوام دەسوەپی کەێد".

‏بڕیارە لە رووژ 11 تەشرین دویەم ئایندە هەڵوژاردن وەڕیوەبچوودو  دەسکریاس وە ئامادەکاریەیل کۆتاییەیلی، و پشووی مەکتەوەیل لە حکومەت فیدڕاڵی لە بڕوار 5 مانگ ئایندە دەسوەپی کەێد، یەیش ئەرا وەکارهاوردن مەکتەوەیل ئەرا بنکەیل هەڵوژاردن.

