پەروەردەی کوردستان پشوو مەکتەوەی تایوەت وە هەڵوژاردن دیاریکرد
شەفەق نیوز ـ هەولێر
وەزارەت پەروەردەی حکومەت هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، بڕوار پشوو مەکتەوەیل تایوەت وە وەڕیوەچگن هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق دیاریکرد.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت "وە مدوو وەڕیوەچگن هەڵوژاردن ئەنجومەن نوێنەرەیل عراق، بڕیارە دەوام فەرمی مەکتەوەیل لە 6 تشرین دویەم ئایندە تا 11 هەمان مانگ پشوو بوود و لە 12 دەوام دەسوەپی کەێد".
بڕیارە لە رووژ 11 تەشرین دویەم ئایندە هەڵوژاردن وەڕیوەبچوودو دەسکریاس وە ئامادەکاریەیل کۆتاییەیلی، و پشووی مەکتەوەیل لە حکومەت فیدڕاڵی لە بڕوار 5 مانگ ئایندە دەسوەپی کەێد، یەیش ئەرا وەکارهاوردن مەکتەوەیل ئەرا بنکەیل هەڵوژاردن.