‏پەروەردە ئەنجام پۆل شەش ئامادەیی راگەیان.. 275خوەنەوار نمرەی تەواو هاوردنە (ڤیدیۆ)

‏پەروەردە ئەنجام پۆل شەش ئامادەیی راگەیان.. 275خوەنەوار نمرەی تەواو هاوردنە (ڤیدیۆ)
2026-07-22T09:00:06+00:00

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت پەروەردە، ئمڕوو چوارشەممە، ئەنجام تاقیکردنەوەیل خول یەک پۆل شەش ئامادەیی راگەیان،  ئاشکرایکرد 275 خوەنەوار لە هەردووگ رەگەز نمرەی تەواو هاوردنە لە لق زانستی.

‏وەزیر پەروەردە عەبدولکەریم عەبتان لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو وەڕیوەچی وە ئامادەبوین شمارەیگ وەرپرسەیل وەزارەتەگە وت: شمارەی ئەو خوەنەوارەیلە لە لق زانشتی توەنستنە کوو گشت نمرەگە وەدەسبارن (700) رەسیەس ئرە 275 خوەنەوار لە هەردووگ رەگەز. 

‏وتیش: 274  خوەنەوار کوونمرەی  (699) وەدەسهاورداە و سێ خوەنەوار  کوونمرەی (698).

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon