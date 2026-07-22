پەروەردە ئەنجام پۆل شەش ئامادەیی راگەیان.. 275خوەنەوار نمرەی تەواو هاوردنە (ڤیدیۆ)
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزارەت پەروەردە، ئمڕوو چوارشەممە، ئەنجام تاقیکردنەوەیل خول یەک پۆل شەش ئامادەیی راگەیان، ئاشکرایکرد 275 خوەنەوار لە هەردووگ رەگەز نمرەی تەواو هاوردنە لە لق زانستی.
وەزیر پەروەردە عەبدولکەریم عەبتان لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئمڕوو وەڕیوەچی وە ئامادەبوین شمارەیگ وەرپرسەیل وەزارەتەگە وت: شمارەی ئەو خوەنەوارەیلە لە لق زانشتی توەنستنە کوو گشت نمرەگە وەدەسبارن (700) رەسیەس ئرە 275 خوەنەوار لە هەردووگ رەگەز.
وتیش: 274 خوەنەوار کوونمرەی (699) وەدەسهاورداە و سێ خوەنەوار کوونمرەی (698).