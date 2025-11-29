پەروەردەی سلێمانی بڕیار وسانن تاقیکردنەوەیل دەێد وە مدوو بڕین کارەبا
شەفەق نیوز - سلێمانی
وەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی، ئموو شەممە، ڕێنمایی ئاراستەی گشت وەڕێوەبەرایەتی مەکتەوەیل کرد، وە دانەنان هویچ تاقیکردنەوەیگ ئەرا خوەنەوارەیل مەکتەو لەی هەفتە، بیجگە لە رووژ یەکشەممە.
نوێنەرایەتی وەزارەت پەروەردە ئەرا کاروبار خوەنەوارەیل ئاوارە لە سلێمانی لە بەیاننامەیگ لەبان پەڕەی رەسمیەگەی بڵاویکرد لەبان پێگەی فەیسبوک و ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان، "بریارەگە وە پشت بەسان وە رێنمایەیل وەڕێوەبەر بەش پەروەردەی سلێمان رەباح حەسەن تمێمی هاتیە، وە لەوەرچەوگردن بارودۆخ خوەنەوارەیل لەدویای بڕیان وەردەوام کڕ کارەبا".
وتیش "ئامانج لەلی دەستەوەرکردن ژینگەی پۆریایگە ئەرا ئەنجامدان تاقیکردنەوەیل" دووپاتکرد وەزارەتەگە داواکەێد "گشت وەڕێوەبەرایەت مەکتەوەیل پابەندبوون وە رێنمایەیل تا پرۆسەی فێرکردن وە رێکوپێکی وەڕێوەبچوود".