‏پەروەردەی سلێمانی بڕیار وسانن تاقیکردنەوەیل دەێد وە مدوو بڕین کارەبا

‏وەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی، ئموو شەممە، ڕێنمایی ئاراستەی گشت وەڕێوەبەرایەتی مەکتەوەیل کرد، وە دانەنان هویچ تاقیکردنەوەیگ ئەرا خوەنەوارەیل مەکتەو لەی هەفتە، بیجگە لە رووژ یەکشەممە.

‏نوێنەرایەتی وەزارەت پەروەردە ئەرا کاروبار خوەنەوارەیل ئاوارە لە سلێمانی لە بەیاننامەیگ لەبان پەڕەی رەسمیەگەی بڵاویکرد لەبان پێگەی فەیسبوک و ئاژانس شەفەق نیوز دیەسێ راگەیان، "بریارەگە وە پشت بەسان وە رێنمایەیل وەڕێوەبەر بەش پەروەردەی سلێمان رەباح حەسەن تمێمی هاتیە، وە لەوەرچەوگردن بارودۆخ خوەنەوارەیل لەدویای بڕیان وەردەوام کڕ کارەبا".

‏وتیش "ئامانج لەلی دەستەوەرکردن ژینگەی پۆریایگە ئەرا ئەنجامدان تاقیکردنەوەیل" دووپاتکرد وەزارەتەگە داواکەێد "گشت وەڕێوەبەرایەت مەکتەوەیل پابەندبوون وە رێنمایەیل تا پرۆسەی فێرکردن وە رێکوپێکی وەڕێوەبچوود".

