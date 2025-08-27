رویداویگ هاتوچو لە گەرمیان بوودە مدوو مردن و زەخمداری دوو کەس

شەفەق نیوز ــ گەرمیان

وەڕێوەبەرایەتی هاتوچو گەرمیان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە رویداویگ هاتوچو کەسیگ گیان لەدەسدا و کەسیگ ترەکیش زەخمداربوی.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیانامیگ راگەیان "شەوەکی ئمڕوو ماشینیگ بارهەڵگر لە جویر (مان تانکەر) وەئاراستە کەلار هاتگە و (داف تانکەر) وەەئاراستەی گردە گۆزینە چگە، لە بان ری پشتێنەیی لەیەکەودانە بویەسە مدوو گیان لەدەسدان رانندەی ماشین جویر داف تانکەر کە لەداڵگبوی ساڵ 1985ـە، رانندەی ماشین مان تانکەر لەداڵگبوی ساڵ 1983ـە وەسەختی زەخمدارە.

دیاریکرد، دویای وەرگردن چارەسەر لە خەستەخانەی فریاکەفتن شەهید هەژار وە مدوو سەختی زەخمداریەگەی ئەرا سلێمانی کلکریا.

هاتوچو گەرمیان ئاشکرایکرد، لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە وەلایەن تیمەیل هاتوچوی دەسوەپیکریاس ئەرا زانستن هووکار و چۆنیەتی رویداوەگە.