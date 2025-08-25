رویداویگ هاتوچو کۆتایی وەژیان 3 کەس لەبان ری دهۆک و نەینەوا تیارێد
شەفەق نیوز ــ دهۆک
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە رویدان رویداویگ هاتوچو لەبان ری ناوەین پارێزگایەیل دهۆک و نەینەوا.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "رویداوەگە بویە مدوو مردن دەسوەجی سێ کەس".
وتیش؛ "قوربانیەیل لەناو ماشین تاکسیگ بوینە کە لەیەکەودایەی وەرد ماشین بارهەڵگریگ بویەسە مدوو مردنیان دەسوەی، و رانندەی ماشین تاکسیەگە وە مدوو زەخمداری بریارە خەستەخانە.
وەپای سەرچەوەگە، تەرم قوربایەل ئەرا پزیشک دادوەری دهۆک کلکریا، تا رێکار یاسایی وەربگرن.