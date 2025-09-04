رویداویگ هاتوچو کۆتایی وە ژیان دوو هاوسەر و پێشمەرگەیگ تیارێد لەبان ری دهۆک هەولێر

شەفەق نیوز ـ دهۆک

سەرچەوەیگ حکومی، ئمڕوو پەنجشەممە، خەوەردا لە مردن سێ کەس وە رویداو هاتوچو لەبان ری ناوەین پارێزگای هەولێر و دهۆک.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "رویداویگ هاوچوی لە ئۆڤەرپاس ئاوای بەردەسوور سەر وە ناحیەی رۆڤیا لە پارێزگای دهۆک. هەنای رانندەی ماشینیگ کۆنترۆل لەدەس دەێد، کە ژن و مناڵی هەڵگردبوی".

یەرچەوەگە وتیش، رانندەگە لەدویای کۆنترۆل لەدەسداین لەیەکەودەێد وەرد ئەندامیگ پێشمەرگە کە لە کنار ری وسیایە" دیاریکرد "پێشمەڕگەگە دەسوەجی گیان لەدەسدا، هەمیش ژن و شویەگە و مناڵەیلیان وە مدوو زەخمداری گیان لەدەسدان".