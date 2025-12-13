رووژەیل فیستواڵ دهۆک وەردەوامە وە ئامادەبوون دووسەیل سینەما (وینە)

شەفەق نيوز- دهۆك

حەسەن عارف وەرپرس راگەیانن فیستواڵ دهۆک ئەرا سینەمای ناودڵەتی لە چاپ دوانەی وت: کارەیل فیستواڵەگە هیمان وەردەوامە لە شار دهۆک وە نمایشکاری فیلمە بەشدارەیل، وەگەرد رێکخستن کۆڕەیل و دانیشتنەیل گفتوگۆکردن لە سینەمای کوردی و باوەتەیل هونەری و رووشنهویری سینەماسازی.

عارف ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چاپ ئمساڵ ئامادەبوین جەماوەری فراوانیگ وەخوەی دی، وەتایبەت لە نمایشکردن فیلمەیل کوردی، دیاری کرد کە دەسەی سەرپەرشتیار فیستیواڵەگە هەمیش گەردین مەیدانی ئەرا میوانەیل فیستواڵەگە رێک خست، کە سەردان بڕیگ لە شوینەیل گەشتوگوزاری و ئاسەواری و بەشیگ لە کارخانە و دامەزراوەیل ناو شارەگە لەناوی بوی، ئەرا ناسانن لایەن کەلتووری و ئابووری پارێزگای دهۆک.

لەلای خوەییش، هونەرمەن زيكير كوزەیی وت: فیستواڵ سینەمایی دهۆک دەسکەفتیگ گرنگە ئەرا پارێزگاگە چوینکە وە چاپ وەرینی توانست شمارەی گەورەیگ لە دەرهێنەرەیل و سینەماسازەیل بیگانە بارێد، وەلێ چاپ ئمساڵ وەچەو ساڵەیل گوزەشتە داوەزیان وەخوەی دی، وەتایبەت لەلایەن بازاڕ میدیایی.

وتیش: لە خولەیل وەرین فیستیواڵەگە ئامادەبوین فراوانیگ لە هاوڵاتیەیل و خەڵک دهۆک وەخوەیان دین، لە وەختیگ ئمساڵ ئامادەبوینەگە تەنیا لەلایەن سینەماکارەیل و دووسەیل سینەما بوی.

لەلای خوەییش، محمد شێروانی دەرهێنەر فیلم "رویپووش" کە بەشدارە لە فیستواڵەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: چیرووک فیلمەگە باس ژیان ژنیگ ئاوارە کەێد رویپووش پووشیە، و تویش سەختیەیل کەورەیگ تیەێد تا کاریگ بکەفێدە دەسی.

فیستواڵ سینەمایی دهۆک بەشداریکردن 110 فیلم کوردی و بیگانە ولهەڵی دوینێد رکابەری لەبان خەڵاتەیل فیستواڵەگە کەن، کە فیلمەیل درویژ و کوڵ و بەڵگەسازی لەناوی بەشداری کەن، و کارەیل فیستواڵەگە لە نۆی کانوون یەکەم دەسوەپی کرد، و لە شەش مانگ وە ئاهەنگ پایان و بەشەوکردن خەڵات ئەرا فیلمەیل سەرکەفتگ کۆتاێی تیەێد.