رووژ جومعە.. گەشتەیل ئاسمانی ناوەین سلێمانی و ئیران دەسوەپی کەێد
شەفەق نیوز ـ سلێمانی
سەرۆک یەکێتی کۆمپانیایەیل گەشتیاری لە سلێمانی، عەتا ئەنوەر، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان گەشتەیل ئاسمانی ناوەین سلێمانی و ئیران لە رووژ جومعەی ئایندە دەسوەپی کەێد و مەزەنەکرد لە ماوەی هچان جەژن شمارەیگ فرە گەشتیار رووی لە پارێزگای سلێمانی بکەن.
عەتا ئەنوەر لە بەیانیگ رووژنامەوانی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "وە شیوەی فەرمی لە رووژ جومعەی ئایندە دەسکرێد وە گەشتەیل ناوەین سلێمانی و ئیران، کە ماوەیگە وسیایە" وتیش "کۆمپانیاگان گەشتیاری ئەرا جەژن گشت رێکارەیل تەواوکردنە".
وتیش؛ ئامادەکاریەیل وەردەوامە ئەرا پیشوازیکردن لە گەشتیارەیل لە ئیرانەو ئەرا هەرێم کوردستان، وەگەرد لایەن گەشتەیل ئەرا شوینەیل گەشتوزاری لە هەرێمەوە وەرەو ناوچەیل باکوور ئیران لە ماوەی جەژن".
دیاریکرد مەزەنەکرێد مەرەنەکرێد شمارەی گەپیگ گەشتیا کە لە ناوڕاس و باشوور عراق هاتنەس روی لە پارێزگای سلێمانی بکەن هاوکات وەرد پشووی جەژن، یەیش وە مدوو ئەو کەشوهەوا مامناوەن و شوینەیل گەشتیاریە کە گەشتیار ساڵانە سەردانی کەن.