‏رووژ جومعە.. گەشتەیل ئاسمانی ناوەین سلێمانی و ئیران دەسوەپی کەێد

‏شەفەق نیوز ـ سلێمانی

‏سەرۆک یەکێتی کۆمپانیایەیل گەشتیاری لە سلێمانی، عەتا ئەنوەر، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان گەشتەیل ئاسمانی ناوەین سلێمانی و ئیران لە رووژ جومعەی ئایندە دەسوەپی کەێد و مەزەنەکرد لە ماوەی هچان جەژن شمارەیگ فرە گەشتیار رووی لە پارێزگای سلێمانی بکەن.

‏عەتا ئەنوەر لە بەیانیگ رووژنامەوانی وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، "وە شیوەی فەرمی لە رووژ جومعەی ئایندە دەسکرێد وە گەشتەیل ناوەین سلێمانی و ئیران، کە ماوەیگە وسیایە" وتیش "کۆمپانیاگان گەشتیاری ئەرا جەژن گشت رێکارەیل تەواوکردنە".

‏وتیش؛ ئامادەکاریەیل وەردەوامە ئەرا پیشوازیکردن لە گەشتیارەیل لە ئیرانەو ئەرا هەرێم کوردستان، وەگەرد لایەن گەشتەیل ئەرا شوینەیل گەشتوزاری لە هەرێمەوە وەرەو ناوچەیل باکوور ئیران لە ماوەی جەژن".

‏دیاریکرد مەزەنەکرێد مەرەنەکرێد شمارەی گەپیگ گەشتیا کە لە ناوڕاس و باشوور عراق هاتنەس روی لە پارێزگای سلێمانی بکەن هاوکات وەرد پشووی جەژن، یەیش وە مدوو ئەو کەشوهەوا مامناوەن و شوینەیل گەشتیاریە کە گەشتیار ساڵانە سەردانی کەن.

