پیرووزبایی وە ساڵ نوو کرد.. نێچیروان بارزانی: ئومید کۆتاییهاتن قەیرانەیل دیریمن و هەر چیمنە پیری گفتوگۆکردن

شەفەق نيوز- هەولێر

نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان، ئمڕوو چوارشەممە، پیرووزبایی کرد وەبوونەی هاتن ساڵ نوو 2026، و باس ئومیدی کرد وە کۆتاییهاتن گشت قەیرانەیل و چارەسەری ناکۆکیەیل وەگورەی دەستوور، وتیش: هەرێم کوردستان جویر هەمیشە هەر چوودە پیری گفتوگۆکردن.

بارزانی لە پەیام پیرووزباییەگە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گەرمترین پیرووزبایی لە کوردستانییەیل خۆشەویست کەم وەگشت پیکاتەیلییان، و لە کەسوکار سەربەرز شەهیدەیل، و پیشمەرگە پاڵەوانەیل، و هیزەیل ئەمنی، و گشت گەل عراق و جیهان، وەبوونەی هاتن ساڵ زاینیی نوز (2026).

وتیش: ئومید خوازم ئی ساڵ نووە بوودە ساڵ وەجیهاتن خوەزگەیل، و کۆتاییهاتن وە قەیرانەیل، و وازکردن دەرەیل خێر و خوەشی ئەرا گشتی، وتیش: با هاتن ساڵ نوو بکەیمنە دەرفەتیگ ئەرا وازکردن لاپەڕەی نوویگ لەناوی ناکۆکیەیل بخەیمنە کەنار، و گیان دووسی و وەخشین و یەکڕیزی ناوەین گشت هیز و لایەنەیل سیاسی و پیکاتەیل لەناوی باو بوود.

سەرۆک هەرێم کوردستان وتیش: هاز ئیمە کەفێدە قبووڵکردن ئەوەکە و وەیەکەوژیان و کار هاوبەشی، و بە تەنیا گەرەنتیە ئەرا مقیەتیکردن دەسکەفتەیلمان و مافەیل دەستووریمان.

لە چین عراقی، بارزانی باس ئومیدی کرد کە ساڵ نوو بوودە ساڵ چارەسەری ریشەیی ئەرا کێشەیل لە بنەمای دەستوور و هاوبەشی راسگانی، دووپاتیش کرد کە هەرێم کوردستان جویر هەمیشە، هەر چوودە پیری گفتوگۆکردن و لەیەکفامستن، و هەر مینێد جویر لایەن ئارامی و جیگیربوین لە ناوچەگە، و پشتگیر ئاشتی وە جویراجویر شیوەیل و لە گشت شوینیگ لە جیهان.

نێچیروان بارزانی پەیامیگ ئەرا گەل کوردستان کلکرد کە وت: ئی کوردستانیەیل خۆشەویست، یا وە ئومید و گەشبینی بنووڕیمن وە بانان، دڵنیای ئیوە کەیمن، کە ئەوەسا گشت تەقەلایگ دیمەن تا ساڵ 2026 بوودە ساڵ پتەوکردن ئارامی و خاسەوکردن ژیان و ژیانگوزەرانی هاوڵاتیەیل، پڕ لە باوەڕیمن وە توانایەیل گەنجەیل و دڵسووزیی گەل کورد.