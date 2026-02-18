"روانگە" هاوکاری پێشکەش وە 10 کۆمەڵەی تایبەت وە خاوەن خوازینە تایوەتەیل لە هەولێر کەێد

شەفەق نیوز - هەولێر

‏ئمڕوو چوارشەممە، دەزگای "روانگە" بڕیگ کەلوپەل و پێداویستی پێشکەش وە 10 کۆمەڵە کرد کە کار ئەرا خزمەتکردنی خاوەن خوازینە تایوەتەل کەن.

‏روانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئێ گامە لە چوارچمگ پابەندیە وەردەوامەیل دەزگاگە تێد ئەرا پاڵپشتیکردن ئێ توێژە، هاوکاتوەرد نزیکەوبوین مانگ رەمەزان پیرۆز".

‏لە بەیاننامەگە هاتییە دەسمیەتیەیل پێکهاتبوین لە کۆمپیوتەر و پرینتەر، ئامێر نیشاندان (پڕۆجێکتۆر) و تەختەی چەرمگ، مێز، کورسی و کەلوپەلی نویسینگە و مەکتەو، کورسیی کەمئەندامی تایبەت، وە ئامانج قایمکردن توانای کۆمەڵەیل رەخسانن دەرفەت ئەرا ئەو ئەرکەیلە وە شیوەی خاستر پیشکەشی بکەن.

‏دیاریکرد، کۆمەڵە سوودمەندبویەیل داواکاری زیاتر پێشکەش کردنە کە زیاتر لە 150 پارچە و پێداویستی جوراوجویر گرێدەخوەی ئەرا نووکردن نووسینگە و دابینکردن پێداویستی تر.

‏لای خویشەو، تیم دەزگای "ڕوانگە" ئامادەیی تەواو خوەیان نیشاندان ئەرا دابینکردن ئێ پێداویستییەیلە وەپای داواکارییەیل، وەو ئامانجەی خزمەتگوزارییەیل ئەرا خاوەن پێداویستییە تایوەتەیل ئەوزەڵ وەپی بدرێد.

