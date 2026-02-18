"روانگە" هاوکاری پێشکەش وە 10 کۆمەڵەی تایبەت وە خاوەن خوازینە تایوەتەیل لە هەولێر کەێد
شەفەق نیوز - هەولێر
ئمڕوو چوارشەممە، دەزگای "روانگە" بڕیگ کەلوپەل و پێداویستی پێشکەش وە 10 کۆمەڵە کرد کە کار ئەرا خزمەتکردنی خاوەن خوازینە تایوەتەل کەن.
روانگەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، ئێ گامە لە چوارچمگ پابەندیە وەردەوامەیل دەزگاگە تێد ئەرا پاڵپشتیکردن ئێ توێژە، هاوکاتوەرد نزیکەوبوین مانگ رەمەزان پیرۆز".
لە بەیاننامەگە هاتییە دەسمیەتیەیل پێکهاتبوین لە کۆمپیوتەر و پرینتەر، ئامێر نیشاندان (پڕۆجێکتۆر) و تەختەی چەرمگ، مێز، کورسی و کەلوپەلی نویسینگە و مەکتەو، کورسیی کەمئەندامی تایبەت، وە ئامانج قایمکردن توانای کۆمەڵەیل رەخسانن دەرفەت ئەرا ئەو ئەرکەیلە وە شیوەی خاستر پیشکەشی بکەن.
دیاریکرد، کۆمەڵە سوودمەندبویەیل داواکاری زیاتر پێشکەش کردنە کە زیاتر لە 150 پارچە و پێداویستی جوراوجویر گرێدەخوەی ئەرا نووکردن نووسینگە و دابینکردن پێداویستی تر.
لای خویشەو، تیم دەزگای "ڕوانگە" ئامادەیی تەواو خوەیان نیشاندان ئەرا دابینکردن ئێ پێداویستییەیلە وەپای داواکارییەیل، وەو ئامانجەی خزمەتگوزارییەیل ئەرا خاوەن پێداویستییە تایوەتەیل ئەوزەڵ وەپی بدرێد.