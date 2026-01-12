روانگەی راگەیانن فەیلی.. چەویگ لەبان شاشە و ئامادەبوین زیایەو بوود

شەفەق نيوز- بەغداد

لە وەختیگەو دەسوەپی کرد لە 20 تەمووز ساڵ گوزەشتەو، روانگەی راگەیانن فەیلی وەردەوامە لە چالاکیەیلی جویر سەکوویگ گرنگی دەێد وە خستن رووشنایی لەبان کوردەیل فەیلی، و توومارکردن ئەو دەسدرویژیەیلە کە لە دەیان ساڵ گوزەشتە وەسەریان هات، وەگەرد دیاریکردن کەسایەتیەیل فەیلی و رۆڵیان لەناو کۆمەڵگای عراق.

مستەفا عەباس فەیلی دامەزرن روانگەگە ئویشێد: روانگەی راگەیانن فەیلی جویر لایەنەیل راگەیانن سەروەخوەیی دروس بوی، خاوەندارێتی روانگەکردن و وەشوینکەفتن و شیەوکردن پرسەیل کوردی فەیلی لە میدیا و کۆمەڵگا کەێد.

لە قسەیلی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وتیش: کار روانگەگە کەفێدە بان وەشوینکەفتن هەرچەگ بڵاو بوود یا پەخش کریەێد لە جویراجویر میدیایەیل راگەیانن، چ تەلەڤزیۆنی بوود یا ئێزگەیی یا رووژنامەوانی یا لەبان ئینترنێت، ئەوە کە پەیوەندی وە کوردەیل فەیلی بیاشتوود، وەگەرد دووپاتکردن لە هویردی و راسی و شیوەی وتار، و پابەندبوین وە پەیمانەیل پیشەیی، دیاری کرد کە هەمیش توومار ئەو چشتەیلە کەێد کە لە ڕوی راگەیان لەبان کوردەیل فەیلی بڵاو بوود، وەگەرد رووماڵکردن ئەو کار و چالاکیەیلە کە پەیوەندی وە پرس فەیلی دیرن لە کۆڕ و وۆرکشۆپ و کۆنفرانس.

وتیش: ئی سەرکەفتنە وە پشتگیریکردن راستەوخۆ لە باوگی میدیاکار عەباس شاهین فەیلی تیەێد کە چەن ساڵیگ لە دەزگای شەفەق ئەرا راگەیانن و رووشنهویری کوردەیل فەیلی کار کردگە، وتیش: سوود لە ئەزموون و بەهرەیل میدیایی گرد، و هەمیشە تەقەلای گەشەپیدانی دەێد.

روانگەی راگەیانن فەیلی تیمیگ لە گەنجەیل کورد فەیلی دیرێد، کە گردن ناسنامەی خوەیان چەسپنن، هەمیش کار کەن تا دەنگ مەردمیان بڕەسنن.

ئویشێدیش: لە دیارترین ئامانجەیل ئی روانگە بەڵگەسازیکردن تاوانەیل رژیم بەعس وەبان کوردەیل فەیلی وە بەڵگە و سەرچەوەیل، و بەرزکردن ئاست هوشیاری لەناو کۆمەڵگای فەیلی وە بەڵگەسازی و شیەوکردن و بڵاوکردن، بیجگە کاریگەری ئەرێنی لە وتار راگەیانن وەشیوەیگ دەسمیەتی بەێد لە یەکسانیکردن ئی چینە، و دیاریکردن کەسایەتیەیل فەیلی و رۆڵیان لە ژیان گشتی.

مستەفا فەیلی دووپاتیش کەێد کە ئامانج سەرەکی لە دامەزریان ئی روانگە رووشنکردن رای گشتی فەیلیە، وەتایبەت چین گەنج، و دەڵەکدان وەرەو چاکسازی و بیناکردن کۆمەڵایەتی، تا روانگەگە بوودە دەنگیگ ئازاد سەروەخوەیی، نەکەفێدە ژیر فشارەیل و نەکەفێدە شوین هیچ لایەنیگ.