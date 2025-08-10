روانگە دەسکەێدە پرۆژەی گەشەوەپیدان مرۆیی

شەفەق نیوز ــ هەولێر

دەزگای روانگە، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان پرۆژەگە ماوەگەی دوو ساڵە ئەرا ئەوزەڵداین وە توانا مرۆیەیل، لەژیر دروشم (خاستر کردن دەرفەت کۆمەڵایەتی و ئابوری و فێرکاری لە کۆمەڵگە کریستانیەیل لە پارێزگای هەولێر و دهۆک).

وەڕێوەبەر جیوەجیکار دەزگای روانگە، حەسەن شێخ عەلائەدین، لە وتار کە ئاژانس شەفەق نیوز ئامادەبوی وت، پرۆژەگە وە ئامانج دابینکردن راهێنانەیل پیشەیی ئەرا چینە جیاوازەیل بازاڕ کارە لە کوردستان، وە تایوەت کریستانەیل، هەمیش پرۆژەیگ پیشەییە ئەرا ئەوزەڵداین مرۆیی ئەرا ماوەی دوو ساڵ".

وتیش؛ "پرۆژەگە خزمەتیگ گەورە بوود ئەرا کریستانەیل لە چەن مژاریگ کارکردنە، هەزاران کەس لەماوەی دەیەی وەرین راهێنان لە خول جوراوجویرەیل ئەوزەڵداین مرۆیی کردنە، ئیرنگە پرۆژەگە تایوەتە وە کریستانیەیل وئیمە تەقەلای دابینکردن دەرفەت کۆمەڵایەتی زیاتریگ دەیمن".