گرنگترین وتارەیل کۆربەند ئاشتی و ئاسایش لە خوەرھەڵات ناوڕاس لەناو زانکۆی ئەمریکی لە دهۆک

شەفەق نیوز- دهۆک

ئمڕوو سێشەممە، شەشەمین چاپ کۆربەند ئاشتی و ئاسایش لە خوەرھەڵات ناوڕاس MEPS 2025 لەلایەن زانکۆی ئەمریکی لە شار دهۆک وە ئامادەبوین سیاسەتمەداریل و کەسایەتیەیل ئەکادیمی عراقی و کوردستانی و ناودەوڵەتی و نەتەوەیی وەڕیەو چگ.

بەشیگ لە گرنگترین وتارەیل ناو ئەو کۆربەندە:

مەسعود بارزانی سەرۆک پارت دیموکرات کوردستان کورد: هەڵوژاردن پەرلەمان سەرکەفتنیگ گەورە وەدەس هاورد وەچەو هەڵوژاردنەیل وەرین، و داوای جیوەجیکردن و و دانایەن پەنج یاسا کرد، دیارترینیان راسەوکردن یاسای هەڵوژاردن، جیوەجی مادەی 140 لە دەستوور، و یاسای نەفت و گاز کە بە دوو دەیەس پەک خریاس، و دووارە داوا لە هیز و حزبەیل سیاسی کوردستانی کرد حکومەت نوو هەرێم کوردستان دروس بکەن.

مەسرور بارزانی سەرۆک حکومەت هەرێم کوردستان: هەڵوژاردن پەرلەمان سەرکەفتنە ئەرا گشت عراقیەیل.

فائیق زەیدان سەرۆک ئەنجومەن دادوەری باڵا: عراق بازیکەریگ میحوەریە تایبەتمەندی میژووی خوەی دیرێد، و شمارەی سەختیگە.. ئارامی سیاسی لە عراق گرنگییگ هەرێمیە.. عراق توەنێد بوودە پیەڵ هاوسەنگی و سەکوو گفتوگۆکردن ناوەین لایەنەیل هەرێمی و ناودەوڵەتی.

محمد ئەلحەسان نوینەر نەتەوە یەکگرتگەیل: خوەرھەڵات ناوڕاس و عراق هەرویلک شارستانیەیلن.

سەید عەمار حەکیم: شانازی کەیمن دویای ئی سەرکەفتن گەورەی هەڵوژاردن پەرلەمانە.. بایەسە هاوکاری بوود ئەرا دروسکردن حکومەتیگ هازدار و کارا نوینەرایەتیی گشت پیکاتەیلی بکەێد.

موسەنا سامەڕائی: گرنگە پشت وە نووڕین ئابووری گشتگیر بوەسیەێد گرنگی وە هەمچەشنی سەرچەوەیل داهات بەێد.

محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل: دەرئەنجامەیل هەڵوژاردن تەنیا یەکلاییکەر نەوی لەو دروسکردن حکومەت.. هاوپەیمان ئاوەدانکردن و ئەوزەڵکردن بەشیگە لە چوارچیوەی هەماهەنگی و فراکسیۆن گەورەس.. ویلایەت دویەم تەمای کەسایەتی نییە وەلێ تەواوکەر بۆرسە و نووڕینە.. هیزەیل سیاسی رکدارن لەبان پابەندبوین وە وەختەیل دەستووری ئەرا دروسکردن حکومەت.. گیچەڵ سیاسی ناوەین بەغداد و هەولێر نییە.. حکومەت بەرژەوەنی خەڵک کوردستان جویر ئەو عراقیەیل زانێد.. عراق نیەوود وە شوین دەسەڵات هەر دەوڵەتیگ وەگەرد رێزگردن لە پەیوەندییەیل دەرەکی.. زیاتر لە 50 کارخانەی عراقی بەرهەمیان ئەرا دەیشت هەناردە کەن.