گەرمیان.. کوشیان ئەندامیگ پارتی دیموکراتی کوردستان وە پەلاماریگ چەکدار

شەفەق نیوز ـ گەرمیان

سەرچەوەیگ ئەمنی لە ئیدارەی گەرمیان سەر وە هەرێم کورستان، شەو دوشەممە لەبان سێشەممە، خەوەردا لە کوشیان ئەندامیگ دیار لە پارتی دیموکراتی کوردستان وە ەلاماریگ چەکدار لە قەزای کفری.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "چەکدارەیل نەناسریایگ (ئەکبەر حاجی رۆستەم) تیرۆرکردن، کە یەکیگە لە ئەندامە دیارەیل پارتەگه و کەسایەتی ناسریاگەیل قەزای کفری، و هوکارەگەی تا ئیسە نادیارە".

وتیش؛ " دەزگایەیل ئەمنی تەرمەگەی ئەرا پزیشک دادوەری کلکردنە ئەرا تەواوکردن رێکارەیل یاسایی و دەسوەجی لێکوڵینەوە وازکردن ئەرا زانستن چۆنیەتی رویداوەگەو ناسین تاوانبار".

داریکرد "وەرپرسە ناوخوەیەیلوەردەوامن لە وەدویاچگن بارودۆخەگە ئەرا مسۆگەرکردن پاراستن دانشتگەیل و ناوچەگە".