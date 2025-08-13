گەرمیان.. رویداویگ هاتوچو بوودە مدوو زەخمداری سێ کەس
شەفەق نیوز ــ ئیدارەی گەرمیان
وەڕێوەبەرایەتی هاتوچوی گەرمیان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لەبان ری پشتێنەر شار کەلار وە مدوو رویداویگ هاتوچو لە وەرانوەر گەرەک ئاوارەیل، سێ کەس زەخمداربوین و ئەرا خەستەخانە کلکریان.
وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان "شەوەکی ئمڕوو ماشینیگ لە جویر تۆیۆتا هایلۆکس، لەبان ری پشتنەر شار کەلار وە ئاراستەی ناحیەی رزگاری چگە، لە وەرانوەر گەڕەک ئاوارەیل کۆنترۆڵ لەدەسداس و پلیاس.
دیاریکرد، لە رویداەگە رانندەی ماشینەگە کە لە داڵگبوی 2000ە وەرد دوو سەرنشین لە داڵگبویەیل 1997 و 1966 زەخمداربوین و ئەرا خەستەخانە بریان.
ئاشکرایکرد، تیم هاتوچوی رەسیەس شوین رویداوەگە و لێکۆڵینەوە لە هوکار و چۆنیەتیی رویداوەگە دەسوەپیکردیە.