گەرمیان.. دەسگیرکردن توومەتباریلیگ وە کوشتن و زەخمدارکردن کەسەیل خیزانیگ وە چەقوو لە کفری

شەفەق نيوز- گەرميان

وەڕێوەبەرایەتی پولیس ئیدارەی گەرمیان لە هەرێم کوردستان، ئمڕوو دووشەممە، دەسگیرکردن توومەتباریگ وەرد براگەی راگەیان، کە وە چەقوو پەلامار خیزانیگ دانە لە قەزای کفری، و دویەتیگ کوشتنە و سێ کەسیان زەخمدار کردنە، لە ئەنجام دەمەقاڵیگ خیزانی.

وەڕیەوبەرایەتیەگە لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: تاوانەگە دویەشەو لە گەڕەک ئیمام محمد لە قەزای کفری بویە، هەناێ دوو برای گەنج پەلامار ماڵ خیزانیگ دانە لەوەر گیچەڵیگ خیزانی وەرین، و دویەتیگ لەلییان کوشتنە وەناو (ئاڵا عەباس حەميد) لەداڵگبوی ساڵ 2004 و باوگ و داڵگی و خوشکی زەخمدار کردنە.

وتیش: زەخمدارەیل دویای وەرگردن چارەسەری لەناو خەسەخانەی شەهید هەژار لە کەلار، دووانیان ئەرا خەسەخانەیل سلێمانی بریان، لەوەر سەختی زەخمەیلیان.

بەیاننامەگە وتیش: پولیس دەسکردە لێکۆڵینەوە و توەنست یەکیگ لە توومەتبارەیل بگرێد وەگورەی مادەی 405 لە یاسای سزادان، و فەرمان دەسگیرکردن لەبان ئەو توومەتبارەگە دەرچگ.