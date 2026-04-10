رممەی تەقینەوەیگ لە سۆران نزیک هەولێر

سەرچەوەیگ ناوخوەیی، شەوەکی زوی جومعە، خەوەردا لە ژنەفتن دەنگ رممەی تەقینەوەیگ لە سنوور ئیدارەی سۆران لە باکوور خوەرهەڵات هەولێر.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەنگ تەقینەوەگە لە شمارەیگ لە ناوچەیل سۆران ژنەفتیا، وەبی ئەوەگ سروشتەگەی دەسوەجی رووشن بوود یا ئایا لە ئەنجام پەلاماریگ بویە یا ریگریکردن لە فڕۆکەیگ بیفڕۆکەوان.

هیچ لێدوانێگ فەرمی دەسوەجی لە لایەنە ئەمنییەیل لە هەرێم کوردستان دەرنەچگ.

یەیش لە وەختیگ تیەێد کە هەرێم کوردستان لە ماوەی هەفتەیل گوزەشتە کەفتە وەر زنجیرەیگ لە پەلامارەیل دووارەبوی وە فڕۆکە بیفڕۆکەوانەیل و موشەکەیل، کە بارەگایەیل و کەمپەیل پارتە کوردییە ئیرانییە ئۆپۆزسیۆنەیل و دامەزراوەیل ئەمریکی گردەو، و بویە مدوو کەفتن قوربانییەیل لە مەدەنییەیل دویای کەفتن درۆنەیل وەبان ماڵەیلیان.