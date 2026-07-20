‏کرماشان.. دو زەویلەرزەی تون دەن لە خوەرئاوای ئیران

‏شەفەق نیوز- ئەڵگەردان تایبەت

‏ئمڕوو دوشەممە، دو زەویلەرزەی یەک لەدویای یەک وە جیاوازی تەنیا پەنج خولەک، دانە لە ناوچەی "کۆزەران" سەر وە پارێزگای کرماشان لە خوەرئاوای ئیران، بی هویچ زەردیگ گیانی، و کاریگەرییەیلی تەنیا لە زەخمداربوین سووک و زەرەد ماددی سنووردار لە ناو بڕیگ لە ئاواییەگان سنووردار بوی.

‏وەپای راپۆرتیگ لە ئاژانس مێهر ئێرانی، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کردگە، ناوەن زەویلەرزەزانی ئیرانی راگەیان لەرزین یەکەم لە ساعەت 7:13ی شەوەکی وە وەخت ناوخوەیی وە گوڕ 5.2 پلە وەپای پەیمانەی رێختەر، و لە قویڵایی 8 کیلۆمەتر رویدا.

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‏راپۆرتەگە وتیش: لەدویا لەرزین یەکەم، لە ساعەت 7:18ی شەوەکی زەویلەرزیگ وەهاز 5.7 پلە لە قویڵایی 13 کیلۆمەتر رویدا، کە پسپۆڕەیل وە لەرزین سەرەکی رویداوەگە زانستنەی.

‏ئێ دو زەویلەرزە ناوچەیل فراوانیگ گردەو؛ وە شیوەیگ دانیشتگەیل شارەیل نزیکی جویر گەهوارە و روانسەر و سنە، بێجگە لە ناوەن پارێزگەگە کە شاری کرماشانە، هەس وەپیکردنە.

‏ هەمیش دانشتگەیل پارێزگەیل هاوسای جویر کوردستان، و ئیلام، و هەمەدان، و لوڕستان راگەیانن هەس وە لەرزینەیل کردنە.

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