کرماشان.. دو زەویلەرزەی تون دەن لە خوەرئاوای ئیران
شەفەق نیوز- ئەڵگەردان تایبەت
ئمڕوو دوشەممە، دو زەویلەرزەی یەک لەدویای یەک وە جیاوازی تەنیا پەنج خولەک، دانە لە ناوچەی "کۆزەران" سەر وە پارێزگای کرماشان لە خوەرئاوای ئیران، بی هویچ زەردیگ گیانی، و کاریگەرییەیلی تەنیا لە زەخمداربوین سووک و زەرەد ماددی سنووردار لە ناو بڕیگ لە ئاواییەگان سنووردار بوی.
وەپای راپۆرتیگ لە ئاژانس مێهر ئێرانی، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کردگە، ناوەن زەویلەرزەزانی ئیرانی راگەیان لەرزین یەکەم لە ساعەت 7:13ی شەوەکی وە وەخت ناوخوەیی وە گوڕ 5.2 پلە وەپای پەیمانەی رێختەر، و لە قویڵایی 8 کیلۆمەتر رویدا.
راپۆرتەگە وتیش: لەدویا لەرزین یەکەم، لە ساعەت 7:18ی شەوەکی زەویلەرزیگ وەهاز 5.7 پلە لە قویڵایی 13 کیلۆمەتر رویدا، کە پسپۆڕەیل وە لەرزین سەرەکی رویداوەگە زانستنەی.
ئێ دو زەویلەرزە ناوچەیل فراوانیگ گردەو؛ وە شیوەیگ دانیشتگەیل شارەیل نزیکی جویر گەهوارە و روانسەر و سنە، بێجگە لە ناوەن پارێزگەگە کە شاری کرماشانە، هەس وەپیکردنە.
هەمیش دانشتگەیل پارێزگەیل هاوسای جویر کوردستان، و ئیلام، و هەمەدان، و لوڕستان راگەیانن هەس وە لەرزینەیل کردنە.