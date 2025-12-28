رزگارکردن ئەندامەیل پێشمەرگە کە لافاو ئاخڵەیان دایە لە باکوور کەرکوک
شەفەق نیوز ـ کەرکوک
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە ناحیەی قەرە هەنجیر باکوور پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە رزگارکردن دوو ئەندام پێشمەرگە لە دویای ئاخڵەدانیان وە لافاو کە ماشینەگەیان بردیە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لافاو ماشین دوو ئەندامەگە ماڵیە مەوقەی چگنیان لەبان ری ناوەین کەرکوک و سلێمانی لە نزیک ناحیەی قەرە هەنجیر وە مدوو واران وارین رفتیگ کە ناوچەگە وە خوەی دی.
وتیش، تیمەیل قورتارکردن توەنستنە بڕەسن وەپیان و وە سەلامەتی درارنەیان وەبی توومارکردن زەخمداری، دیاریکرد رویداوەگە لەوەر بەرزەوبوین ناوکاوی ئاست ئاو لافاو لەبان ری نزیک لە دووڵیگ.