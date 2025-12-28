‏رزگارکردن ئەندامەیل پێشمەرگە کە لافاو ئاخڵەیان دایە لە باکوور کەرکوک

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە ناحیەی قەرە هەنجیر باکوور پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە رزگارکردن دوو ئەندام پێشمەرگە لە دویای ئاخڵەدانیان وە لافاو کە ماشینەگەیان بردیە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، لافاو ماشین دوو ئەندامەگە ماڵیە مەوقەی چگنیان لەبان ری ناوەین کەرکوک و سلێمانی لە نزیک ناحیەی قەرە هەنجیر وە مدوو واران وارین رفتیگ کە ناوچەگە وە خوەی دی.

‏وتیش، تیمەیل قورتارکردن توەنستنە بڕەسن وەپیان و وە سەلامەتی درارنەیان وەبی توومارکردن زەخمداری، دیاریکرد رویداوەگە لەوەر بەرزەوبوین ناوکاوی ئاست ئاو لافاو لەبان ری نزیک لە دووڵیگ.

