‏گەردەلویل دەێد هەولێر و دهۆک و زەرەد وە داشتەیل تایوەت و کارەبا رەسنێد

‏شەفەق نیوز ـ هەولێر / دهۆک

‏وا و واران وە هێز و تونیگ کە شەفەق ئمڕوو دووشەممە، هەرێم کوردستان گردەو، بوی وە هووکار زەرەر مادی لە داشتەیل تایبەت و تووڕ کارەبا، لە خود وەخت تیمە هونەرییەیل کەفتنە ناو مەیدان ئەرا چارەسەرکردن زەرەرەیل و دووارە وەکارخستن خزمەتگوزارییە پەککەفتگەیل.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، وای تونیگ لە هەولێر بویە مدوو رمانن دیواریگ لە وێستگەی سزەمەنی، لە ئەنجامی چاوار ماشین کە لەو شوونە وسیاوین زەرەر جیاواز وەپیان رەسی.

‏وتیش: کەشوهەوای فرە بەدیگ هەمیش بویە مدوو وەخوارکەفتن ستوین کارەبا لە گەرەگ بەرهەری نوێ لە شار هەولێر، کە بویە هووکار بڕیان کڕ کارەبای بەش فرەیگ لە هاوڵاتیەیل.

‏ لە خود باوەت، سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "تیمەیل خاسەوکردن سەر وە وەزارەت کارەبا لە ساعەتەیل شەوەکیەو لە شوونەیل پەککەفتن بڵاوەو بوینە ئەرا خاسەوکردن محاویلە زەرددیەیل و دوارە گلەوداین کارەبا کارەبا ئەرا ئەو ناوچەیلە کە کەفتنەسە ژیر کاریگەری شەپولەگە.

‏لە قەزای ئامێدی پارێزگای دهۆک، تریشقە زەرد وە تووڕەیل کارەبا و شمارەیگ محاویلە رەسان و تیمەیل وەزارەت کارەبا دەسکردنە وە هەڵمەت خاسەوکردن زەردەیل و گلەوداین خزمەتگوزاری ئەرا ناوچەیل زەرەد دی.

