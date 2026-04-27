گەردەلویل دەێد هەولێر و دهۆک و زەرەد وە داشتەیل تایوەت و کارەبا رەسنێد
شەفەق نیوز ـ هەولێر / دهۆک
وا و واران وە هێز و تونیگ کە شەفەق ئمڕوو دووشەممە، هەرێم کوردستان گردەو، بوی وە هووکار زەرەر مادی لە داشتەیل تایبەت و تووڕ کارەبا، لە خود وەخت تیمە هونەرییەیل کەفتنە ناو مەیدان ئەرا چارەسەرکردن زەرەرەیل و دووارە وەکارخستن خزمەتگوزارییە پەککەفتگەیل.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، وای تونیگ لە هەولێر بویە مدوو رمانن دیواریگ لە وێستگەی سزەمەنی، لە ئەنجامی چاوار ماشین کە لەو شوونە وسیاوین زەرەر جیاواز وەپیان رەسی.
وتیش: کەشوهەوای فرە بەدیگ هەمیش بویە مدوو وەخوارکەفتن ستوین کارەبا لە گەرەگ بەرهەری نوێ لە شار هەولێر، کە بویە هووکار بڕیان کڕ کارەبای بەش فرەیگ لە هاوڵاتیەیل.
لە خود باوەت، سەرچەوەیگ ناوخوەیی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "تیمەیل خاسەوکردن سەر وە وەزارەت کارەبا لە ساعەتەیل شەوەکیەو لە شوونەیل پەککەفتن بڵاوەو بوینە ئەرا خاسەوکردن محاویلە زەرددیەیل و دوارە گلەوداین کارەبا کارەبا ئەرا ئەو ناوچەیلە کە کەفتنەسە ژیر کاریگەری شەپولەگە.
لە قەزای ئامێدی پارێزگای دهۆک، تریشقە زەرد وە تووڕەیل کارەبا و شمارەیگ محاویلە رەسان و تیمەیل وەزارەت کارەبا دەسکردنە وە هەڵمەت خاسەوکردن زەردەیل و گلەوداین خزمەتگوزاری ئەرا ناوچەیل زەرەد دی.