ئەردۆغان تەلەفۆن نێچیروان بارزانی کەێد ئەرا شەرمەزارکردن پەلاماردان هیزەیل پێشمەرگە و ماڵەگەی لە دهۆک

رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆمار تورکیا، ئیوارەی ئمڕوو دوشەممە، پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە دهۆک، و هیزەیل پێشمەرگە لە هەولێر شەرمەزار کرد کە بویە مدوو کەفتن قوربانی و زەخمدارەیل.

سەرۆکایەتی هەرێم لە بەیاننامەیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز:.

بارزانی پەیوەندییگ تەلەفۆنی لە ئەردۆغان وەرگرد، کە لەناوی هاوخەمی خوەی وەگەرد نێچیروان بارزانی و خیزانەیل پێشمەرگە نیشان دا کە لە پەلامارەیل دۊایی ئەرا بان هەرێم کوردستان شەهید و زەخمدار بوین، و هەرلیوا وە تونی ئەو پەلامارە وە فڕۆکەیل بیفڕۆکەوان شەرمەزار کرد کە ماڵ بارزانی لە دهۆک کردە ئامانج.

ئەردۆغان دووپات کرد کە وڵاتەگەی وە گرنگییگ فرەیگ نووڕێدە ئاسایش و ئارامی عراق و هەرێم کوردستان، و هەمیشە پشتیوانی لە ئاسایش و مقیەتیکردن ئارامی لە ناوچەگە کەێد.

لەلای خوەییش، بارزانی سوپاس ئەردۆغان کرد ئەرا پەیوەندییەگەی و هەڵوێست دووسانەی تورکیا وەرانوەر هەرێم کوردستان و عراق، و دووپات کرد کە هەرێم کوردستان جویر هەمیشە وە هوکاریگ ئەرا ئارامی مینێد و هۊچ وەختیگ نیەوودە بەشیگ لە جەنگەیل و ئاڵووزییەیل.

هەرلیوا دۊاترین پەرەسەنینەیل جەنگەگە و دەرئەنجامەیلی لەبان ناوچەگە و جەهان تەوەریگ ترەک بوی لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەگە؛ کە هەردوگ لایەنەگە دووپات کردن لەبان گرنگی تەقەلایەیل دیپلۆماسی ئەرا وسانن جەنگەگە و چارەسەر ئاشتیانە ئەرا ناکۆکییەیل.

رویداو پەلاماردان ماڵ نێچیروان بارزانی سەرۆک هەرێم کوردستان لە پارێزگای دهۆک وە فڕۆکەی بیفڕۆکەوان، شەو شەممە، شەپوولیگ فراوان لە شەرمەزارکردن لەلایەن هیزەیل سیاسی و کەسایەتییە فەرمی و ناودەوڵەتییەیلەو دروس کرد، کە پەلامارەگە وە پەرەسەنینیگ رخبار و دەسدرویژییگ رەتکریاگ دانە قەڵەم، وەگەرد داواکاریەیل زویوەزوی ئەرا ئاشکراکردن لایەنە جیوەجیکارەیل و پرسیارکردن لەلیان و نواگیریکردن دووارەبوین ئی جویرە پەلامارەیلە.