ئەڵگەردان کوردی فەیلی ئەرا شاکار ئۆروێڵ "کێڵگەی ئاژەڵ" هاتە دەر

شەفەق نیوز - ئەڵگەردان تایبەت

پەیمانگای "زانست زاگرۆس" ئەرا لێکۆڵینەوە و بڵاوکردن، ئەڵگەردان نوویگ ئەرا روومان نویسەر جەهانی جۆرج ئۆروێڵ ناسریاگ وە "کێڵگەی ئاژەڵ" (Animal Farm) ئەرا زوان کوردی وە شیوەزار باشووری (فەیلی) دەرکرد، لە گامیگ کە ئامانج دیرێد ئەرا دەوڵەمەنکردن کتاوخانەی ئەدەبی کوردی و هازدارکردن پەیوەندی رووشنهویری لەناوەین قسەکەرەیل وە شیوەزارە جیاوازەیل.

وەپای بەیاننامەیگ لە پەیمانگاگە کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، ئەندام وەرپرس لە بەش لێکۆڵینەوە و چاپکردن لە پەیمانگاگە، دکتۆر حوججە رەشیدی، ئەو ئەڵگەردانە جیوەجی کردگە، وە پشت بەسین وە چاپ فارسی ناسریاگ ئەرا ئەڵگەردیانەگە وەگەرد وەرچەوخشتن تایبەتمەنی زوانی ئەرا کورد باشووری کە لە ناوچەیل ئیلام و بەغداد باوە، ئەرا مسۆگەرکردن رەسین دەقەگە و توانای خوەنستن و فامکردنی لەلایەن چین فراوانیگ لە خوەنەوارەیل قسەکەر وە کوردی.

وەپای ئەو بەیاننامە کە لە پەیمانگاگە دەرچگە، ئی بڵاوکریایە، کە لە ناوەند پرسمان لە تاران پایتەخت ئیرانی چاپ کریاگە، وە سەرپەرشتییگ ئەکادیمی بۊە کە هەردوگ ئەدیب کامەران رەحیمی و عەباس محمد زادە لەخوەی گرد، و وە دەرهێنان هونەری کە خوەی لە دیزاین وەرگ ئەرا هونەرمەن وەحید ئەسەدی و وینە روونکەرەیل ئەرا هونەرمەن لەیلا رەشنوادی دۊنێد.

چاپە نووەگە لە پیشەکییگ و دە وەرزە کە کەفتیەسە 106 پەڕە، کە دۊای ئەوەیش فەرهەنگیگ ناسانن ئەرا ئەو وشەیلە تیەێد کە زاراوەیل وە کوردی سۆرانی پێوەر و کرمانجی لاتینی لە شان فارسی دیاری کەێدەو، ئەوەگ بەهایگ زوانی زیاتر وە کتاوەگە دەێد ئەرا خوەنەوارەیل زوانەیل و بەراوردکردنیان.

روومان "کێڵگەی ئاژەڵ"، کە لە ماوەی جەنگ جەهانی دۊەم نویسیاس و لە ساڵ 1945 بڵاوەو کریا و باس لە دەرهاویشتەیل سیاسی و رەخنەیی ئەرا دەسەڵات و ستەمکاری کەێد، وە گرنگیپیدانیگ جەهانی و ناوخۆیی فرەیگ رەسێدە پق، کە چەن ئەڵگەردانیگ وەرین ئەرا فارسی و کوردی وە قەڵەم ئەڵگەردنەیل دیاریگ ئەرای توومار کریاس.

ئی بڵاوکریای نووە ئەرا "زانست زاگرۆس" نوێنەرایەتی زیایکردنیگ چۊنایەتی کەێد ئەرا تەقەلایل خوەیجیکردن ئەدەب جەهانی لەناو فرەچەشنی زوانی و رووشنهویری ناوخۆیی.