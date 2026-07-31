ئەرا چوارەمین جار لە ماوەی چەن سەعاتیگ.. زەویلەرزەیگ نوو دەێد لە کەرکووک

شەفەق نیوز - کەرکووک

زەویلەرزەیگ چوارەم، رووژ جمعە، لە پارێزگای کەرکووک دا، و شمارەیگ لە هاوڵاتییەیل لە ناوچەیل جیاجیای پارێزگاگە هەس وەپی کردن، یەیش دۊای چەن سەعاتیگ لە توومارکردن 3 زەویلەرزە لە خوەرهەڵات شارەگە.

سەرچەوەیگ تایبەتمەن ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە "زەویلەرزەیگ چوارەم وە هاز 3.4 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر، لە ناوچەیگ دا کە 35 کیلۆمەتر لە خوەرهەڵات کەرکووکەو دۊرە".

دیاری کرد کە "هاز زەویلەرزە سێیەمەگە لە ناوەین 3.7 و 4 پلە لەبان پەیمانەی رێختەر بۊە"، و دیاری کرد کە "لایەنە تایبەتمەنەیل وەردەوامن لە کارەیل چەودیاریکردن و شیەوکردن ئەرا دەرکردن زانیارییە هونەرییەیل پەیوەندیدار وە شۊن و قۊلییەگەی وە شیوەیگ فەرمی، لە وەختیگ تا وەخت ئامادەکردن خەوەرەگە هیچ راپۆرتیگ نەڕەسیە کە باس لە رۊیداین زەیان گیانی یا زەرەدەیل ماددی بکەێد".

وەڕێوەبەر بەش چەودیاری زەویلەرزەیی لە دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، عەلی عەبدولخالق، لە لێدوانیگ وەرین ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز دووپات کرد کە پارێزگای کەرکووک لە ناوچە چالاکەیل زەویلەرزەیی ئەژمار کریەێد لەوەر ئەوەگ کەفتەسە ناو پشتینەی زەویلەرزەیی زاگرۆس، کە وە دریژایی ناوچەیل باکوور و باکوور خوەرهەڵات عراق دریژەو بوود.

دیاری کرد کە توومارکردن زەویلەرزەی سووک و ناونجییەیل لە کەرکووک وە کاریگ ئاسایی و دووبارەو بۊ ئەژمار کریەێد لەوەر سروشت جیۆلۆجی ناوچەگە و نزیکیی لە پشتینە چالاکە بومەلەرزەییەیل.