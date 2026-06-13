ئەرا پەنجەم رووژ.. مینەکردن وەردەوام دویەتیگ مناڵ ک لەناو چەو "زەڵم" لە هەڵەبجە خنکیاس

شەفەق نیوز - هەڵەبجە

تیمەیل وەڕێوەبەرایەتی وەرگری شارستانی لە پارێزگای هەڵەبجە، ئەرا رووژ پەنجەم لەبان یەک، وەردەوامن لە ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن تەرم دویەتە مناڵیگ ک تەمەنی 11 ساڵانە، دۊای کەفتنی لەناو ئاو تاڤگەی "زەڵم" ک کەفێدە ناو هاوینەهەوار ئەحمەد ئاوا لە پارێزگاگە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت ک تیمەیل رزگارکردن سەر وە وەرگری شارستانی تەقەلایەیلیان خەسەو کردنە لەوەخت رویداوەگە تا ئیسە، وە وەکارهاوردن توانا وەردەسەیل ئەرا پەیاکردن تەرم دویەتە مناڵەگە، باوجی ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن تا ئیسە هیچ ئەنجامیگ نەیاشتنە.

پەیامنێر ئاژانسەگە وتیش: تیمەیل رزگارکردن وەردەوامن لە کارەیل مینەکردن لە دەورگرد تاڤگەگە و رێڕەوەیل ئاو نزیکەگە، لە ناوڕاس وەدویاچگن لایەنە پەیوەندیدارەیل و خەڵک ناوچەگە.

وەڕێوەبەرایەتی گشتی وەرگری شارستانی، ئیوارەی سێشەممەی گوزەشتە، تیمەیلی لە ناوچەگە خستە ئامادەباشی دۊای تویشهاتن دویەتە مناڵەگە، ک خەڵک یەکیگ لە پارێزگایەیل ناوڕاس عراقە، وە رویداو کەفتنیگ لەناو ئاو تاڤگەی "زەڵم" لەناو هاوینەهەوار ئەحمەد ئاوا، لە وەختیگ ئۆپەراسیۆنەیل مینەکردن هێمان وەردەوامن ئەرا پەیاکردنی.

هاوینەهەوار ئەحمەد ئاوا وە یەکیگ لە دیارترین شوینەیل گەشتیاری لە پارێزگای هەڵەبجە ئەژمار کریەێد، کە ساڵانە هەزاران سەردانیکەر لە پارێزگا جیاجیایەیل عراقیەو کیشێدە خوەی، وە تایبەت لە ماوەی وەرز تاوسان.