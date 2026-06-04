‏ئەرا یەکەمین جار.. هەولێر گەپترین پێشانگای کتاو کوردی گرێدەخوەی

‏ئەرا یەکەمین جار.. هەولێر گەپترین پێشانگای کتاو کوردی گرێدەخوەی
2026-06-04T14:10:19+00:00

شەفەق نیوز ـ هەولێر

‏ئمڕوو پەنجشەممە، لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان دەسکریا وە چالاکیەیل پێشانگای کتاو کوردی وە بەشداری 150 ماڵ بڵاوکردن ناوخوەیی و تایوەت.

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: پێشانگاگە بەشداریی دەزگایەیل چاپ و بڵاوکردن تایبەتمەن وە کتاو کوردی وەخوەیەو دوینێد، وەگەرد نویسەرەیل و کەسایەتییە ئەدەبییەیل، هەمیش دەزگا کوردییەیل چاپ و بڵاوکردن لە تورکیا، سووریا و ئیران.

‏ئەوەش خسەڕوی  چالاکییەیل پێشانگاگە چەن رووژیگ وەردەوام بوود و دیاریکرد، ئێ پێشانگایە لەروی قەبارە و تیوەتمەنی لە مژار کتاو کوردی یەکەمجارە وەی شیوە سازبکرێد.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon