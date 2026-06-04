ئەرا یەکەمین جار.. هەولێر گەپترین پێشانگای کتاو کوردی گرێدەخوەی
شەفەق نیوز ـ هەولێر
ئمڕوو پەنجشەممە، لە شار هەولێر پایتەخت هەرێم کوردستان دەسکریا وە چالاکیەیل پێشانگای کتاو کوردی وە بەشداری 150 ماڵ بڵاوکردن ناوخوەیی و تایوەت.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: پێشانگاگە بەشداریی دەزگایەیل چاپ و بڵاوکردن تایبەتمەن وە کتاو کوردی وەخوەیەو دوینێد، وەگەرد نویسەرەیل و کەسایەتییە ئەدەبییەیل، هەمیش دەزگا کوردییەیل چاپ و بڵاوکردن لە تورکیا، سووریا و ئیران.
ئەوەش خسەڕوی چالاکییەیل پێشانگاگە چەن رووژیگ وەردەوام بوود و دیاریکرد، ئێ پێشانگایە لەروی قەبارە و تیوەتمەنی لە مژار کتاو کوردی یەکەمجارە وەی شیوە سازبکرێد.