ئەرا یەکەمین جارە.. ژنیگ سەرۆکایەتی دادگایگ ئەمنی لە هەرێم کوردستان وەرگرێد

شەفەق نيوز- هەولێر

رێبەر ئەحمەد وەزیر ناوخۆی هەرێم کوردستان، ئمڕوو سێشەممە، دامەزریان عەمید شرا ئەحمەد لەتیف جویر سەرۆک وە جیگری ئەرا دادگای هیزەیل ئاسایش ناوخوەیی/2 راگەیان، لە کە یەکەمین جارە ژنیگ ئەرا ئی پۆسته پلەدارە بڕەسێد.

ئەحمەد لە بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئی بڕیارە لە چوارچیوەی نووڕین وەزارەت ناوخۆ تیەێد ئەرا پاڵپشتیکردن سەرکردایەتی ژنانە و پشتگیریکردن رۆڵ ژن لە دەزگایەیل ئەمنی، وتیش: ئی گامە پیشکەفتنیگ گرنگە لە چین توانادارکردن بەهرەیل ژنانە لەناو دەزگایەیل هەرێم کوردستان.

وەزریر ناوخۆ پیرووزبایی لە عەمید شرا ئەحمەد لەتیف کرد ئەرا ئی پایەی شایستەدارە، و ئومید سەرکەفتن هەمیشەیی لە ئەرکەیل نووی ئەرای خوازێد.