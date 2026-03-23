ئەرا یەکەمین جارە.. ئۆپۆزسیۆن ئیران لە لەندەن گردەو بوون ئەرا دیاریکردن شیواز حکومەت نوو

ئۆپۆزسیۆن ئیران خوەی ئامادە کەێد کەێد ئەرا سازکردن کۆنگرەیگ گشتگیر لە لەندەن پایتەخت بەریتانیا، ک بڕیارە دویای چەن رووژیگ کەسایەتییەیل سیاسی و ئەکادیمی، ک بەشیگیان سەر وە پارتەیل نەتەوەیی و بەشیگیان سەرزەخوەین، گردەو بوون؛ یەیش یەکەم کۆنگرەی ئۆپۆزسیۆنە دویای جەنگ ناوەین ئیران و ئەمریکا و ئیسرائیل.

وەپەی ماڵپەڕ کەناڵ "ئەلحەدەس"، ئی گردەوبوینە ناو "کۆنگرەی ئیران ئازاد" هەڵگرێد و لە ماوەی رووژەیل 28 و 29 ئادار (مارس) ئیسە لە لەندەن وەڕیەو چوود.

وتیش ک دەسەی ئامادەکار ئەرا کۆنگرەگە پێکهاتیە لە: ئارام حوسامی، ئیسماعیل عەبدی، جەلیل شەرهانی، ئومێد شەمس، جوما بۆرش، حسێن رەزاق، سەعید دەهقان و شەهریان ئاهی.

ئی کۆنگرە دویای گردەوبوینقگ هاوشیوە تێد ک بە شیوەیگ نادیار لە شوبات (فێبرایەر) گوزەشتە کریا، بەڵام وەو گەورەیی کۆنگرەی ئیسە نەۊ ک بڕیارە پارت دیموکرات کوردستانی ئیران، و پارت کۆمەڵەی کورد وە رێبەرایەتی عەبدلڵڵا موهتەدی، و پارت تەزامون دیموکرات ئەهوازی، و پارت گەل بەلووچی، و دەسەی هەماهەنگی ریخریاگەیل ئەهوازی ک لە 8 تەوژم پێکهاتگە، و رەوت دیموکرات ئازەربایجانی، و گرووپ "گوڵ روو" لە چەپەیل ئیران، و دێپلۆماتەیل وەرین ئیران جوور مێهرداد خونساری و کەسایەتییەیل ترەک جوور دەرهێنەر ئیرانی مەحسەن مەخمەڵباف و ئۆپۆزسیۆن موحسن سازگارا بەشداری لەناوی بکەن.

وەپەی ماڵپەڕەگە، بڕیارە دویای ئی کۆنگرە، کار بکریەێد ئەرا دروسکردن چوارچیوەیگ یا هاوپەیمانییگ ئەرا گردەوکردن ئەو فراکسیۆنەیل ئۆپۆزسیۆنە ک بڕوا وە رژیم کۆماری یا نامەرکەزی دیرن.

لە لای خوەیەو، ئەندامیگ لە دەسەی ئامادەکار راگەیان ک گردەوبوینەیل لەی کۆنگرە خەریک سڵاکاری و هەوڵدانن ئەرا بەشداریکردن گەلەیل بیجگە فارس لە هەر جموجۊلیگ لە ناو ئیران، تا ئاڵشتکاری لە وڵاتەگە رۊ بەێد، و وتیش هیچ ئاڵشتکارییگ لە ناو ئیران بی بەشداری چینەیل بیجگە فارس رۊ نیەێد.

جەلیل شەرهانی، ئەندام دەسەی ئامادەکار و ئەندام نویسنگەی سیاسی پارت تەزامون دیموکرات ئەهوازی، ئاشکرا کرد ک "ئی کۆنگرە فرەیی ئۆپۆزسیۆن ئیران گردەو کەێد، ک لەڕی یەوە تەقەلا دەێد ئەرا ئەنجامدان گوتوێژ لە ناوەین رەوتەیل جیاجیا".

باس یەیش کرد ک "کۆنگرەگە شەپۆلیگ فراوان لە دژبەرەیل جوور شاهەنشاهی و چەپ و گەلەیل بیجگە فارس گردەو کەێد، و دەسەی کار لە کەسایەتییەیلیگ دروس بوود ک لە ناو ئیران پشتگیری دیرن تا بوونە جینشین رژبم ئیسە لە بانان".

هەرلیوا، بەشداربووەیل لە کۆنگرەگە ک لایەنگرەیل رەزا پەهلەوی و مریەم رەجەوی لەناوی نین، باس لە شیواز حکومەت نوو کەن دویای کاولبۊن رژیم ئیسە، ک فرەیان رێکن وەبان بویین رژیم کۆماری یا نامەرکەزی، و وەنە لەی مەوقە باس لە فکری فیدراڵی نێکەن.

جی باسە ئی کۆنگرە وە یەکەم لە جویر خوەی ئەرا ئۆپۆزسیۆن ئیران هەژمار کریەێد، لەو مەوقەو ک ئەمریکا و ئیسرائیل دەس کردنە وە پەلاماردان ئیران.

وڵاتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە رووژ شەممە 28 شوبات 2026ەو، دەس کردنە وە پەلامارەیل سەربازی فراوان ئەرا بان ئیران، و رێبەرەیل و وەرپرسەیل و دامەزراوەیل سەربازی و ئەتۆمی کردنە ئامانج، لە لای خوەیەو ئیران وە وەشانن مووشەک و فرۆکەیل بیفڕۆکەوان (درۆن) وەڵام دادەو ئەرا بان ئیسرائیل و بنکەیل ئەمریکی لە وڵاتەیل کەنداو.