ئەرا یەکەمین جار دوای چەن ساڵیگ.. راگەیانن پڕبوین بەنداو ستراتیژی دەربەندیخان وە تەواوی

شەفەق نیوز - سلێمانی

سامان ئیسماعیل، وەڕیەوەبەر ئیدارەی بەنداو دەربەندیخان، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان لە پڕبوین بەنداوە ستراتیژییەگە کە جویر یەکێگ لە گەوراترین بەنداوەیل لە هەرێم كوردستان و عراق توومار کریەێد، ئەوەیش لە ئەنجام شەپوولە واران فرەیلیگ کە ئی وەرزە وەخوەی دی.

ئیسماعیل لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی کە ئاژانس شەفەق نیوز چەودیاریی کرد وت: کوڵەم ئەممارکردن بەنداوەگە رەسیەسە باڵاترین توانای هەڵگردن، لە ئەنجام داهاتەیل ئاوی گەورە، دووپاتیش کرد کە رەوش بەنداوەگە ئارام و جیگیرە.

وەڕیەوەبەر بەنداوەگە ئەو چشتە رەد کرد کە بڕیگ لە میدیایەیل راگەیانن و پلاتفۆرمەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتی بڵاوی کردنە لەبان دەرچگن ئاوەگە لە کۆنترۆڵ یا رشیانی وە شیوەیگ رێکنەخریاگ لە دەروازەیل بەنداوەگەو، وە داوا لە هاووڵاتییەیل و میدیایەیل راگەیانن کرد گرنگە پشتبوەسن وە زانیارییە فەرمییەیل لە ئیدارەی بەنداوەگە وە تەنیا ئەرا دویرەوکەفتن لە دروسکردن نیگەرانی.