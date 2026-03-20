ئەرا یەکەم جار.. کوردەیل ئاهەنگ جەژن نەورۆز لە دیمەشق کەن

2026-03-20T19:57:50+00:00

شەفەق نيوز- دیمەشق 

دیمەشق پایتەخت سووریا،  ئمڕوو جمعە، سازکردن ئاهەنگ وەخوەی دی وە بۆنەی جەژن نەورۆز، ک لە لایەن هاوڵاتییەیل کورد لە چەن گەڕەکیگ شارەگە ڕێکخریا، لە رۊداویگ ک وە یەکەم لە جوور خوەی دادەنریەێد، وەتایبەت لە گەڕەک (روکنەدین) و مەێدان (شەمەدین) ک فرەی کوردە.

پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز لە دیمەشق وت: دیمەن ئاهەنگەگە بڵاوەو بۊ ئەرا چەن ناوچەیگ لە ناو دیمەشق، ک لەناوی ئاهەنگگێڕەیل گردەو بۊنەو و درووشم کەلەپووری بەرز کردنەو و ئاگر نەورۆز رووشن کردن، و هەڵپەڕکەێ فۆلکلۆری ئەنجام دان جویر نیشاندانیگ ئەرا ئی بۆنە ک یەکیگە لە دیارترین جەژنە نەتەوەییەیل.

 وتیش: ناوچەی کویەی (قاسیۆن) لە شەوەکییەو چالاکی ئاهەنگگێڕان وەخوەی دی، وە ئامادەبۊن وەرچەو خیزانەیل و گەنجەیل، لە کەشیگ ک وە "بی وینە" باسی کریا لە رۊی ئاشکرایی و فراوانی لە ناو پایتەخت.

هاوڵاتی کورد، ئیبراهیم شێخۆ، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: ناسانن جەژن نەورۆز جویر پشوو فەرمی لە سووریا، گامیگ گرنگە و نیشانەی ئاڵشتبۊن وەرچەوە لە تەماشاکردن ئەرا هەمەجویری رەوشەنهویری، و ئی بڕیارە بار مۆڕاڵ گەورەیێگ لای کوردەیل دێرێد.

شێخۆ ئاشکرا کرد ک "نەورۆز" بوونەیگ رەگداکوتاێدە لە ناو دەروین کورد، چۊن گریە دریاس وە مانای نوەبۊن و ئومید وەگەرد هاتن وەهار، و دەرفەتێگە ئەرا زینەوکردن دابونەریتەیل ک نەوەیل لەشوینیەک مقیەتییکردن  و یەیش بۊە دەرفەتیگ ئەرا قایمکردن پەیوەندییە کۆمەڵایەتییەیل لە ناو بەشەیل کۆمەڵگە.

جی باسە لە ناوەڕاس کانوون دویەم گوزەشتە، سەرۆک سووریا ئەحمەد شەرع فەرمان ژمارە (13) ئەرا ساڵ 2026 دەرکرد، ک لەناوی دووپات کەێد ک هاوڵاتییەیل سووری کورد بەشێگ بنەڕەتی و رەسەنن لە گەل سووریا، و ناسنامەی ڕەوشەنهویری و زوانییان بەشیگە ک جیا نیەوودەو لە ناسنامەی نیشتمانی سووریا.

مەرسوومەگە دەق دانا لە بان پابەندبۊن دەوڵەت وە مقیەتیکردن هەمەجویری رەوشەنهویری و زوانی، و گەرەنتی ماف هاوڵاتییەیل کورد لە زینیەوکردن کەلەپوور و پەرەپیدان وە زوان داڵگییان، و زوان کوردی وەک زوانیگ نیشتمانی دانیرا ک ری دریەێد لە خوێندنگەیل ئەو ناوچەیلە ک کورد فرە لەناویان نیشتەجیین بویشیەێد.

هەرلیوا دەق مەرسوومەگە بڕیار دا ک جەژن نەورۆز لە 21 ئازار وودە پشوو فەرمی لە گشت ناوچەیل سووریا، وەگەرد پابەندبۊن دەزگایەیل راگەیانن و پەروەردەیی وە گرتنەوەر گوتاریگ نیشتمانی گردەوکەر هەر چەشنە جیاکاری یا گاڵداین ئەرا فیتنەی نەتەوەیی قەیەغە کەێد.

جەژن نەورۆز یەکیگە لە دیارترین بۆنە نەتەوەییەیل لای کورد، ک هێمایە ئەرا نوەوبۊن و دەسپێك ساڵیگ نوو، و ساڵانە لە 21 ئازار ئاهەنگ ئەرای کریەێد، وەلێ رەوش ئی ساڵە راسییگ جیاواز خستە بان دیمەن ئاهەنگەگە.

