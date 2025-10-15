ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
شەفەق نیوزـ سلێمانی
لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردە چالاکیەیل ڤیستیوال فۆلکلۆری کەسوکار شەهیدەیل لە پارک ئازادی، وە بەشداریکردن فراوانیگ کەسوکار شەهیدەیل کە کارەیل هونەری و میراتی نمایش کردن کە رەنگدانەوەی قویلیگ فلکۆر کوردیە
عەزیمە حەسیب، سەرپەرشتیار ڤیستیوالەگە وە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ڤیستیوالەگە زیاتر لە 30 کەس بەشداربوی لە کەسوکار شەهیدەیل، فۆلکلۆر جیاوازەیلیان نمایش کردبوین لەری گورانی و هەڵپەرکێ کوردی وەگەرد نمایشکردن دڵنگ رەسەن کوردی و کارەیل دەسڕەنگینی کوەن کە لە باوگ و باپیرەیل وەجی مەنییە".
وتیش "ڤیستیواڵەگە وە پاڵپشتی سەرۆک شارەوانی سلێمانی و ئیدارەی پارک ئازاد رێکخریاس و ماوەی پەنج رووژ وەردەوام بوود" دیاریکرد "ئامانج لەلی رووشنایی خستنەبان فۆلکلۆر کوەن کوردیە، و پاراستن میرات جەماوەی ئەرا رۆلەیل ئایندە، و وەرد پاڵپشتیکردن لە کەسوکار شەهیدەیل و کە گرنگترین رۆلدیرن لە ناسنامەی رووشنهویری کوردی".