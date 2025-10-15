‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)

‏شەفەق نیوزـ سلێمانی

‏لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردە چالاکیەیل ڤیستیوال فۆلکلۆری کەسوکار شەهیدەیل لە پارک ئازادی، وە بەشداریکردن فراوانیگ کەسوکار شەهیدەیل کە کارەیل هونەری و میراتی نمایش کردن کە رەنگدانەوەی قویلیگ فلکۆر کوردیە

‏عەزیمە حەسیب، سەرپەرشتیار ڤیستیوالەگە وە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ڤیستیوالەگە زیاتر لە 30 کەس بەشداربوی لە کەسوکار شەهیدەیل، فۆلکلۆر جیاوازەیلیان نمایش کردبوین لەری گورانی و هەڵپەرکێ کوردی وەگەرد نمایشکردن دڵنگ رەسەن کوردی و کارەیل دەسڕەنگینی کوەن کە لە باوگ و باپیرەیل وەجی مەنییە".

‏وتیش "ڤیستیواڵەگە وە پاڵپشتی سەرۆک شارەوانی سلێمانی و ئیدارەی پارک ئازاد رێکخریاس و ماوەی پەنج رووژ وەردەوام بوود" دیاریکرد "ئامانج لەلی رووشنایی خستنەبان فۆلکلۆر کوەن کوردیە، و پاراستن میرات جەماوەی ئەرا رۆلەیل ئایندە، و وەرد پاڵپشتیکردن لە کەسوکار شەهیدەیل و کە گرنگترین رۆلدیرن لە ناسنامەی رووشنهویری کوردی".

‏

‏

‏