‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)

‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
2025-10-15T15:26:54+00:00

‏شەفەق نیوزـ سلێمانی

‏لە پارێزگای سلێمانی، ئمڕوو چوارشەممە، دەسکردە چالاکیەیل ڤیستیوال فۆلکلۆری کەسوکار شەهیدەیل لە پارک ئازادی، وە بەشداریکردن فراوانیگ کەسوکار شەهیدەیل  کە کارەیل هونەری و میراتی نمایش کردن کە رەنگدانەوەی قویلیگ فلکۆر کوردیە

‏عەزیمە حەسیب، سەرپەرشتیار ڤیستیوالەگە وە پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت، "ڤیستیوالەگە زیاتر لە 30 کەس بەشداربوی لە کەسوکار شەهیدەیل، فۆلکلۆر جیاوازەیلیان نمایش کردبوین لەری گورانی و هەڵپەرکێ کوردی  وەگەرد نمایشکردن دڵنگ رەسەن کوردی و کارەیل دەسڕەنگینی کوەن کە لە باوگ و باپیرەیل وەجی مەنییە".

‏وتیش "ڤیستیواڵەگە وە پاڵپشتی سەرۆک شارەوانی سلێمانی و ئیدارەی پارک ئازاد رێکخریاس و ماوەی پەنج رووژ وەردەوام بوود" دیاریکرد "ئامانج لەلی رووشنایی خستنەبان فۆلکلۆر کوەن کوردیە، و پاراستن میرات جەماوەی ئەرا  رۆلەیل ئایندە، و وەرد پاڵپشتیکردن لە کەسوکار شەهیدەیل و کە گرنگترین رۆلدیرن لە ناسنامەی رووشنهویری کوردی".

‏ 

‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
‏ئەرا زینگکردن میرات کورد.. ڤیستیواڵ فۆلکلۆر "خێزان شەهیدەیل" لە شار سلێمانی دەسوەپی کەێد (وینە)
Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon