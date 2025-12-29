ئەرا دویەم رووژ.. وەفر خەسیگ دهۆک پووشێد وە بەرزی نیم مەتر
شەفەق نیوز ـ دهۆک
شار هەولێر و ناوچەیل سەر وەپی لە هەرێم کوردستان، لە شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، رویوەروی شەپوولیگ نوو وەفر وارین بوی.
وەپای ئاژانس شەفەق نیوز، وەفر جادەی ناو سەنەر پوشیە و ناوچەیل باکوور وەفر وارین خەسیگ وەخوەی دیە وە تایوەتناوچەیل سەر وە قەزای ئامێدی.
وەرپرس راگەیانن وەڕێوەبەرایەتی خاسەوکردن ریگەوبان پارێزگای دهۆک کەمال محەمەد وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمەیل وەفرەیل لاوردنە و وەردەوامن لە کارکردن ئەرا وازکردن ری سەرەکی ناوەین دهۆک و قەزایەیل سەر وەپی دویای ئەوەگ وە مدوو کووەوبوین وەفر بەسیا.
ئاشکرایکرد، لە بڕیگ ناوچە وەفر تا پەنجا سانتیمەر بەرزەوبویە.
لەلایگ، سەرچەوەیگ لە شارۆچکەی ئامێدی دووپاتکرد ماشینەیل شارەوانی بەشدارن وەرد تیم خزمەتگوزاریەیل ئەرا وازکردن ری ناو قەزاگە و پیشکەشکردن دەسمیەتی وە دانشتگەیل.
کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز بڕیگ وینە توومارکردیە کە وینەی چەرمگ بوین کویە و شار و جادەیل وە وەفرە لەهەمان وەخت ماشینەیل شارەوانی کارکەن ئەرا لاوردنی لەبان ری، لەناوەین کەشیگ فرە سەرد.