‏ئەرا دویەم رووژ.. وەفر خەسیگ دهۆک پووشێد وە بەرزی نیم مەتر

2025-12-29T15:57:34+00:00

‏شەفەق نیوز ـ دهۆک

‏شار هەولێر و ناوچەیل سەر وەپی لە هەرێم کوردستان، لە شەوەکی ئمڕوو دووشەممە، رویوەروی شەپوولیگ نوو وەفر وارین بوی.

‏وەپای ئاژانس شەفەق نیوز، وەفر جادەی ناو سەنەر پوشیە و ناوچەیل باکوور وەفر وارین خەسیگ وەخوەی دیە  وە تایوەتناوچەیل سەر وە قەزای ئامێدی.

‏وەرپرس راگەیانن وەڕێوەبەرایەتی خاسەوکردن ریگەوبان پارێزگای دهۆک کەمال محەمەد وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، تیمەیل وەفرەیل لاوردنە و وەردەوامن لە کارکردن ئەرا وازکردن ری سەرەکی ناوەین دهۆک و قەزایەیل سەر وەپی دویای ئەوەگ وە مدوو کووەوبوین وەفر بەسیا.

‏ئاشکرایکرد، لە بڕیگ ناوچە وەفر تا پەنجا سانتیمەر بەرزەوبویە.

‏لەلایگ، سەرچەوەیگ لە شارۆچکەی ئامێدی دووپاتکرد ماشینەیل شارەوانی بەشدارن وەرد تیم خزمەتگوزاریەیل ئەرا وازکردن ری ناو قەزاگە و پیشکەشکردن دەسمیەتی وە دانشتگەیل.

‏کامیرای ئاژانس شەفەق نیوز بڕیگ وینە توومارکردیە کە وینەی چەرمگ بوین کویە و شار و جادەیل وە وەفرە لەهەمان وەخت ماشینەیل  شارەوانی کارکەن ئەرا لاوردنی لەبان ری، لەناوەین کەشیگ فرە سەرد.

