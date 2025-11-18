ئەرا دادپەروەرییگ گەورەتر بارزانی و سودانی دووپات کەن لەبان راسەوکردن یاسای هەڵوژاردن

شەفق نيوز - دهۆك

ریبەر کورد مەسعود بارزانی، ئمڕوو سێشەممە، وەکەڵک محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل فیدراڵی لە شار دهۆک گردەو بوی.

دیدارەگە لە پەراویز بەشداریکردن هەردوگ لایەن لە کۆربەند ئاشتی و ئاسایش لە خوەرھەڵات ناوڕاس MEPS 2025، هات، کە زانکۆی ئەمریکی لە شار دهۆک لە هەرێم کوردستان ئەنجامی دەێد.

بارەگای بارزانی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە دیدارەگە، هەردوگ لایەن باس ئومیدیان کردن کە دەرئەنجامەیل هەڵوژاردن پەرلەمان بکەفێدە خزمەت گەل عراق.

لەلاییگ ترەگ، رووشنایی خریا یان یاسای هەڵوژاردن و دووپات لە گرنگی راسەوکردنی کریا ئەرا وەجیهاوردن دادپەروەرییگ گەورەتر.

بەیاننامەگە وتیش: لە دیدارەگە باس رەوشەیل سیاسی لە عراق کریا، وەگەرد گەشە و ئاڵشتبوبەیل سیاسی لە عراق.

لەلای خوەییش، نویسنگەی راگەیانن سودانی وت: لە دیدارەگە دووپات لە گرنگی هاوکاریکردن گشت لایەنەیل نیشتمانی کریا ئەرا تەواوکردن شایستەیل هاتگ لە رووشنایی دەرئەنجامەیل هەڵوژاردن، و چگن وەڕی ئاوەدانکردن و ئەوزەڵکردن و چاکسازی ئابووری، ئەرا جیوەجیکردن خوازینەیل هاوڵاتیەیل و وەجیهاوردن داتایەیل ژینگەیب٦و خزمەتگوزارییان لە گشت عراق.